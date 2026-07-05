Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Komarji
Preventiva

Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?

N.R.A.
05. 07. 2026 03.49
0

Poletna sezona s sabo ne prinese le več sonca in prostih dni, temveč tudi nadležne pike komarjev. Pri nekaterih ljudeh ostanejo po pikih komaj vidni znaki, drugi pa se spopadajo z velikimi, srbečimi in celo bolečimi rdečimi madeži.

Zakaj takšna razlika v reakciji? Kaj pomeni, če se po piku komarja pojavi velik madež, in kdaj je to lahko znak, da gre za nekaj resnejšega?

ZAKAJ NAS KOMARJI SPLOH PIKAJO?

Komarji, natančneje samice, potrebujejo kri za razvoj svojih jajčec. Med pikom vbrizgajo slino, ki vsebuje beljakovine, ki preprečujejo strjevanje krvi. Prav ta slina pa sproži reakcijo našega imunskega sistema.

Naravni načini za zaščito pred komarji, ki dejansko delujejo
Preberi še
Naravni načini za zaščito pred komarji, ki dejansko delujejo

KAJ POVZROČA VELIKE RDEČE MADEŽE PO PIKU?

Veliki, vneti madeži so posledica močnega odziva imunskega sistema na komarjevo slino. To je znano kot lokalna alergijska reakcija. Imunski sistem sprosti histamin, ki razširi krvne žile in povzroči srbenje, rdečico ter oteklino. Po poročanju ClevelandClinic je to povsem normalen pojav, čeprav je lahko zelo moteč.

Komar
KomarFOTO: iStockphoto

KDAJ GOVORIMO O PREOBČUTLJIVOSTI NA KOMARJEV PIK?

Pri nekaterih ljudeh pride do zelo intenzivne lokalne reakcije, kjer se rdeč madež širi tudi do 10 cm in traja več dni. To je znano kot Skeeterjev sindrom – redkejša oblika preobčutljivosti, ki jo WebMD opisuje kot pretiran odziv na pik komarja, ki se lahko kaže tudi z vročino in oteklo bezgavko.

Tako preverite, če ste alergični na komarje
Preberi še
Tako preverite, če ste alergični na komarje

SKEETERJEV SINDROM: KDAJ GRE ZA NEKAJ VEČ KOT NAVADEN PIK

Skeeterjev sindrom ni nevaren, je pa zelo neprijeten. Prizadeti del kože je lahko topel na dotik, močno srbi, pogosto tudi boli ali utripa. Po podatkih Health se sindrom pogosteje pojavlja pri otrocih in osebah z oslabljenim imunskim sistemom. Če se simptomi pojavijo hitro in intenzivno, je priporočljivo obiskati zdravnika, ki lahko predpiše antihistaminik ali lokalni kortikosteroid.

Komar
KomarFOTO: AdobeStock

KAKO LOČITI MED OBIČAJNIM PIKOM IN OKUŽBO?

Če se po nekaj dneh vnetje ne umiri, ampak se rdečina širi, koža gnoji ali boli na dotik, lahko gre za sekundarno bakterijsko okužbo (npr. impetigo ali celulitis). Kot opozarja JohnsHopkinsMedicine, je takrat treba čim prej poiskati zdravniško pomoč, saj je lahko potrebna antibiotična terapija.

Strokovnjaki pravijo, da se bolezni, ki jih prenašajo komarji, širijo po Evropi zaradi tega
Preberi še
Strokovnjaki pravijo, da se bolezni, ki jih prenašajo komarji, širijo po Evropi zaradi tega

KAJ NAREDITI TAKOJ PO PIKU?

Po piku je priporočljivo območje umiti z milom in vodo, nanesti hladen obkladek in po potrebi antihistaminski gel ali mazilo s hidrokortizonom. Po podatkih MayoClinic je pomembno, da ne praskamo, saj s tem povečamo možnost za okužbo. Če je reakcija močna, lahko pomagajo tudi peroralni antihistaminiki.

Komar
KomarFOTO: iStockphoto

PREPREČEVANJE PIKOV JE NAJBOLJŠA OBRAMBA

Če veste, da močno reagirate na pike komarjev, poskrbite za preventivo:

- nosite dolga, svetla oblačila,

- uporabljajte repelente z DEET ali pikaridinom,

- poskrbite, da v vašem okolju ni stoječe vode (gnezdišča komarjev),

- uporabljajte mreže proti komarjem v spalnih prostorih.

Po poročanju VerywellHealth so repelenti varni tudi za otroke, vendar je treba paziti na koncentracijo in način uporabe. Večji rdeči madež po piku komarja je običajno le znak občutljivega imunskega sistema – ne panike. A če ti madeži postajajo vse hujši ali trajajo dlje časa, je pametno biti pozoren.

Viri: Mayo Clinic, WebMD, Cleveland Clinic, Health, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
veliki madeži po pikih komarjev skeeterjev sindrom alergija na pik komarja rdeča oteklina po piku komarji vnetje kože
Prehrana

Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje

Vizita.si To privlači komarje bolj kot vaš parfum
Dominvrt.si Ali komar lahko piči mačko ali psa?
Vizita.si Tako preverite, če ste alergični na komarje
24ur.com Komarji, najbolj smrtonosna žival na svetu
Vizita.si Kako prepoznati alergijsko reakcijo po piku žuželke – in kaj morate storiti takoj?
Moskisvet.com Tako se lahko ubranite pred nadležnimi komarji
24ur.com Zakaj v Sloveniji ne škropimo komarjev? 'Ker še ne prenašajo bolezni'
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1765