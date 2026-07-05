Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?

Zakaj takšna razlika v reakciji? Kaj pomeni, če se po piku komarja pojavi velik madež, in kdaj je to lahko znak, da gre za nekaj resnejšega?

ZAKAJ NAS KOMARJI SPLOH PIKAJO?

Komarji, natančneje samice, potrebujejo kri za razvoj svojih jajčec. Med pikom vbrizgajo slino, ki vsebuje beljakovine, ki preprečujejo strjevanje krvi. Prav ta slina pa sproži reakcijo našega imunskega sistema.

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KAJ POVZROČA VELIKE RDEČE MADEŽE PO PIKU?

Veliki, vneti madeži so posledica močnega odziva imunskega sistema na komarjevo slino. To je znano kot lokalna alergijska reakcija. Imunski sistem sprosti histamin, ki razširi krvne žile in povzroči srbenje, rdečico ter oteklino. Po poročanju ClevelandClinic je to povsem normalen pojav, čeprav je lahko zelo moteč.

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KDAJ GOVORIMO O PREOBČUTLJIVOSTI NA KOMARJEV PIK?

Pri nekaterih ljudeh pride do zelo intenzivne lokalne reakcije, kjer se rdeč madež širi tudi do 10 cm in traja več dni. To je znano kot Skeeterjev sindrom – redkejša oblika preobčutljivosti, ki jo WebMD opisuje kot pretiran odziv na pik komarja, ki se lahko kaže tudi z vročino in oteklo bezgavko.

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SKEETERJEV SINDROM: KDAJ GRE ZA NEKAJ VEČ KOT NAVADEN PIK

Skeeterjev sindrom ni nevaren, je pa zelo neprijeten. Prizadeti del kože je lahko topel na dotik, močno srbi, pogosto tudi boli ali utripa. Po podatkih Health se sindrom pogosteje pojavlja pri otrocih in osebah z oslabljenim imunskim sistemom. Če se simptomi pojavijo hitro in intenzivno, je priporočljivo obiskati zdravnika, ki lahko predpiše antihistaminik ali lokalni kortikosteroid.

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KAKO LOČITI MED OBIČAJNIM PIKOM IN OKUŽBO?

Če se po nekaj dneh vnetje ne umiri, ampak se rdečina širi, koža gnoji ali boli na dotik, lahko gre za sekundarno bakterijsko okužbo (npr. impetigo ali celulitis). Kot opozarja JohnsHopkinsMedicine, je takrat treba čim prej poiskati zdravniško pomoč, saj je lahko potrebna antibiotična terapija.

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KAJ NAREDITI TAKOJ PO PIKU?

Po piku je priporočljivo območje umiti z milom in vodo, nanesti hladen obkladek in po potrebi antihistaminski gel ali mazilo s hidrokortizonom. Po podatkih MayoClinic je pomembno, da ne praskamo, saj s tem povečamo možnost za okužbo. Če je reakcija močna, lahko pomagajo tudi peroralni antihistaminiki.

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PREPREČEVANJE PIKOV JE NAJBOLJŠA OBRAMBA

Če veste, da močno reagirate na pike komarjev, poskrbite za preventivo: - nosite dolga, svetla oblačila, - uporabljajte repelente z DEET ali pikaridinom, - poskrbite, da v vašem okolju ni stoječe vode (gnezdišča komarjev), - uporabljajte mreže proti komarjem v spalnih prostorih. Po poročanju VerywellHealth so repelenti varni tudi za otroke, vendar je treba paziti na koncentracijo in način uporabe. Večji rdeči madež po piku komarja je običajno le znak občutljivega imunskega sistema – ne panike. A če ti madeži postajajo vse hujši ali trajajo dlje časa, je pametno biti pozoren.