Skrivnost stoletnikov: ni pomembno le to, da jemo zelenjavo, ampak kako jo pripravimo

Zelenjava je temelj zdrave prehrane in prinaša neverjetne koristi za naše telo, piše net.hr. Bogata je z vitamini, minerali in vlakninami, ki krepijo zdravje in preprečujejo bolezni. Zato ni presenetljivo, da prav zelenjava predstavlja glavno hrano ljudi, ki živijo najdlje – prebivalcev tako imenovanih modrih con. Modre cone so kraji, kjer ljudje redno doživijo sto let in več. Novinar Dan Buettner je skozi svoje raziskovanje ugotovil, da ti ljudje svojo vitalnost pripisujejo hrani, ki temelji na rastlinah, stročnicah in oreščkih. Njihova dieta je skoraj v celoti rastlinska, meso pa se na jedilniku znajde le redko, običajno ob posebnih priložnostih.

Ni pomembno le kaj, ampak kako skuhate svojo večerjo

Skrivnost, zakaj je zelenjava v teh delih sveta tako okusna, ne leži le v svežini, ampak v pravih dodatkih. Buettner poudarja, da je ključ v malo soli, pravih začimbah in olivnem olju. Zanimivo je njegovo opozorilo o uporabi olja: namesto da bi hrano pekli na njem, kar lahko uniči zdrave maščobe, prebivalci modrih con olivno olje prelijejo čez jed šele na koncu. Priporoča se tudi uporaba svežega česna, čilija in soka limone namesto kupljenih mešanic začimb, ki so polne dodatkov. Ti naravni dodatki poudarijo naraven okus zelenjave in so hkrati polni koristnih snovi za naše srce.

icon-expand Zdravo življenje FOTO: AdobeStock

Mali plodovi, ki prinašajo velika leta

Čeprav je vsa zelenjava koristna, ena skupina izstopa kot prava "superhrana" – to so stročnice. Buettner meni, da bi jih morali jesti vsak dan, če želimo živeti dlje. V Nicoyi jedo črni fižol, v Sredozemlju so priljubljene leča, čičerika in beli fižol, na Okinawi pa soja. Dolgoživi ljudje pojejo v povprečju štirikrat več teh živil kot sodobni Zahodnjaki. Stročnice niso le nasitne, ampak so polne vlaknin, ki skrbijo za prebavo. Obstajajo pa tudi triki za njihovo pripravo: fižol postane še okusnejši, če ga v pečici karamelizirate s čebulo, kar ustvari globlji okus.

icon-expand Zdravo življenje FOTO: AdobeStock

Hrana je le en del enačbe za dolgo življenje

Pomembno se je zavedati, da prehrana, čeprav je ključna, ni edini razlog za visoko starost v teh regijah. Življenje v modrih conah vključuje tudi redno gibanje, močne družinske vezi, manj stresa in jasno zavedanje namena življenja. Ti ljudje jedo sezonsko zelenjavo z domačih vrtov, presežke pa vložijo ali posušijo za zimo. Strokovnjaki, kot je dr. Mark Hyman, poudarjajo tudi pomen zelenjave iz družine križnic, olivnega olja in oreščkov. Nove raziskave pa vedno znova potrjujejo, da je ob hrani ključnega pomena tudi kakovosten spanec, ki regenerira telo bolj kot karkoli drugega.