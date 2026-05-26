To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav

Sladkor in mastna hrana nista škodljiva le za našo telesno težo in zobe, temveč močno vplivata tudi na to, kako si zapomnimo informacije. Strokovnjaki so ugotovili, da prehod na bolj zdravo hrano sicer pomaga izboljšati delovanje možganov, a žal spomina ne povrne povsem na tisto raven, ki bi jo imeli, če se s sladkorjem nikoli ne bi prenajedali.

Preberi še Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?

V novi analizi so raziskovalci pregledali 27 predhodnih raziskav na glodavcih in ugotovili, da se učinki nezdrave prehrane vtisnejo globoko v delovanje osrednjega živčevja. "Naši rezultati kažejo, da izboljšanje kakovosti prehrane koristi spominu," pojasnjuje vodilna avtorica Simone Rehn, a hkrati dodaja, da je okrevanje pri dietah z veliko dodanega sladkorja precej oteženo.

icon-expand Sladkor FOTO: AdobeStock

Razlike med maščobami in sladkorjem: zakaj je sladkor nevarnejši?

Ste vedeli, da se možgani po mastni hrani opomorejo hitreje kot po sladki? Raziskovalci so opazili zanimivo razliko: ko so živali s prehrane z veliko maščobami prešle na zdravo hrano, se je njihov spomin opazno izboljšal. Pri prehrani z veliko dodanega sladkorja pa tega napredka skoraj ni bilo videti. To pomeni, da sladkor v naših možganih pusti poseben pečat, ki otežuje vrnitev v prejšnje stanje. Sladkor je ključni dejavnik, ki omejuje obnovo spomina, kar pomeni, da bi morali biti še posebej previdni pri uživanju sladkanih pijač in prigrizkov, saj so ti za kognitivno zdravje morda bolj uničujoči, kot smo mislili do zdaj.

Preberi še Živilo, ki ga jemo vsak dan, a lahko upočasnjuje presnovo

Možganski center za spomin, ki mu pravimo hipokampus, je prvi na udaru, ko uživamo preveč sladke in mastne hrane. Ta del možganov nam pomaga pri učenju in orientaciji v prostoru, hkrati pa skrbi tudi za naš apetit. Študije so pokazale, da slaba prehrana dejansko zmanjša del tega pomembnega organa. Čeprav zdrava prehrana spodbudi delovanje hipokampusa, raziskovalci opozarjajo, da je ta del možganov izredno občutljiv in da so lahko določene spremembe dolgotrajne ali celo trajne.

icon-expand Sladkor FOTO: AdobeStock

Znanstveniki opozarjajo: čeprav nam prehod na zdravo prehrano vedno koristi, so kognitivne poškodbe zaradi sladkorja trdovratne in morda nepopravljive v celoti.

Pomembno sporočilo: nikoli ni prepozno za izboljšanje diete

Naj vas ti rezultati ne prestrašijo, ampak raje motivirajo. Raziskovalci poudarjajo, da je prehod na boljšo prehrano vedno koristna izbira. Tudi če se vaš spomin ne bo povsem vrnil v prvotno stanje, boste zmanjšali nadaljnje poškodbe možganov in preprečili resnejše zaplete. V človeškem življenju se prehrana prepleta s športom in razpoloženjem, kar pomeni, da z eno dobro navado spodbudimo tudi druge. Začnite danes s preprostim zmanjšanjem sladkorja v kavi ali z izbiro polnozrnatega kruha namesto belega. Vsaka sprememba šteje v boju za boljši spomin.