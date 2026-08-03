Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehrana KožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicina Koža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Sončne opekline otroci, zaščita kože
Koža

Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta

N.R.A.
03. 08. 2026 03.06
0

Rdeča koža po dnevu na plaži običajno izgine v nekaj dneh. Škoda, ki jo sončni žarki povzročijo globlje v koži, pa ne.

Dermatologi opozarjajo, da se lahko posledice čezmernega izpostavljanja ultravijoličnim (UV) žarkom pokažejo šele po letih ali celo desetletjih. Med njimi niso le gube in pigmentni madeži, temveč tudi predrakave spremembe ter kožni rak.

Vas je opeklo? Dermatologi razkrivajo, kaj koža po opeklini najbolj potrebuje
Preberi še
Vas je opeklo? Dermatologi razkrivajo, kaj koža po opeklini najbolj potrebuje

Sončna opeklina je le vrh ledene gore

Koža ob sončni opeklini postane rdeča, boleča in občutljiva, ker so UV-žarki poškodovali njene celice. Toda tudi kadar opeklin ni, lahko UV-sevanje povzroča poškodbe DNK v kožnih celicah. Te se sčasoma kopičijo, telo pa jih ne more vedno uspešno popraviti. Prav zato dermatologi poudarjajo, da porjavela koža ni znak zdravja, ampak dokaz, da se je koža branila pred poškodbami.

Sončne opekline
Sončne opeklineFOTO: AdobeStock

Posledice, ki se pokažejo šele čez leta

Dolgotrajna izpostavljenost soncu povzroča tako imenovano fotostaranje. Gre za prezgodnje staranje kože, ki ga ne povzroča naravni proces staranja, temveč UV-sevanje. Najpogostejše dolgoročne posledice so:

- globlje gube,

- izguba elastičnosti kože,

- pigmentni madeži,

- hrapava in zadebeljena koža,

- razširjene žilice,

- neenakomerna polt.

Veliko teh sprememb se začne razvijati dolgo, preden jih opazimo s prostim očesom. Dermatologi zato pogosto uporabljajo UV-fotografijo, ki razkrije skrite poškodbe kože še leta pred pojavom vidnih znakov.

Kožni rak
Kožni rakFOTO: AdobeStock

Največje tveganje je kožni rak

Najresnejša dolgoročna posledica UV-poškodb je kožni rak. Med najpogostejšimi oblikami so bazalnocelični karcinom, ploščatocelični karcinom in melanom. Tveganje se ne poveča zaradi enega samega dne na soncu, temveč zaradi skupne količine UV-poškodb, ki jih koža nabira skozi življenje. Pomembno pa je tudi dejstvo, da lahko hude sončne opekline, predvsem v otroštvu in mladosti, pomembno povečajo tveganje za razvoj melanoma pozneje v življenju.

Poškodbe niso vedno vidne

Ena največjih zmot je prepričanje, da je koža varna, če ni opečena. UVA-žarki prodirajo globlje v kožo kot UVB-žarki. Prav oni pomembno prispevajo k razgradnji kolagena in elastina ter pospešujejo staranje kože. Poleg tega lahko poškodujejo DNK tudi brez izrazite rdečine ali bolečine.

Sončne opekline
Sončne opeklineFOTO: AdobeStock

Kdaj morate biti posebej pozorni?

Dermatološki pregled je priporočljiv, če opazite:

- znamenje, ki spreminja obliko, velikost ali barvo,

- rano, ki se več tednov ne zaceli,

- novo kožno spremembo, ki krvavi ali srbi,

- hrapavo ali luskasto spremembo, ki vztraja.

Zgodnje odkrivanje kožnega raka bistveno izboljša možnosti uspešnega zdravljenja.

Zakaj je sonce nevarno tudi v oblačnem vremenu
Preberi še
Zakaj je sonce nevarno tudi v oblačnem vremenu

Škode za nazaj ne moremo izbrisati, lahko pa preprečimo novo

Čeprav že nastalih poškodb DNK ni mogoče popolnoma odpraviti, lahko z ustrezno zaščito preprečimo njihovo nadaljnje kopičenje. Strokovnjaki priporočajo:

- uporabo kreme s širokospektralno zaščito SPF 30 ali več,

- ponovno nanašanje zaščite vsaki dve uri oziroma po kopanju ali močnem potenju,

- nošenje zaščitnih oblačil, klobuka in sončnih očal,

- izogibanje neposrednemu soncu v času najmočnejšega UV-sevanja,

- redno samopregledovanje kože in dermatološke preglede pri sumljivih spremembah.

Viri: World Health Organization (WHO) & American Academy of Dermatology (AAD)

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
UV sevanje kožni rak fotostaranje zaščita pred soncem dermatologija
Koža

Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju

Vizita.si Vas po sončenju srbi koža, a ni opeklin? Morda gre za to skrito stanje
Vizita.si Vas koža po sončenju srbi, čeprav ste uporabili zaščito? To je lahko znak preobčutljivosti
Vizita.si Zakaj je zaščita pred soncem nujna tudi v oblačnih dneh?
Zadovoljna.si Največja napaka pri negi kože, ki jo dela skoraj vsak in kako jo hitro popraviti
Vizita.si Zakaj je krema za zaščito pred soncem nuja?
Vizita.si Kako sonce in UV-sevanje povzročata raka?
24ur.com Kako pomladiti kožo v poletnem času?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1876