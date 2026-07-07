Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Glivice
Preventiva

Glivice na nogah: kako se jih učinkovito znebiti in preprečiti, da bi se vrnile

N.R.A.
07. 07. 2026 09.35
0

Glivice na nogah so nadležna težava, ki ob neukrepanju lahko povzroči resne zaplete. Spoznajte ključne znake in načine za hitro in učinkovito domače zdravljenje.

Glivice na nogah so ena tistih nadlog, ki se lahko pripetijo praktično komurkoli, ne glede na to, ali obiskujete javna kopališča ali ne. Čeprav mnogi mislijo, da so ogroženi le tisti, ki bosi hodijo po bazenih, se atletsko stopalo lahko pojavi zaradi tesne obutve, znojenja ali uporabe skupnih kopalnic. Največkrat jih opazimo na mehki koži med prsti, na stopalih ali neposredno na nohtih, kjer so najbolj opazne na palcu. Če opazite luščenje kože ali rdečico, je čas za ukrepanje, saj se nezdravljena okužba lahko razvije v resne težave z nohti, ki v skrajnih primerih celo odmrejo ali otežijo normalno hojo.

Glivice
GliviceFOTO: AdobeStock

Kako prepoznati simptome atletskega stopala in glivičnih okužb

Najpogostejša oblika glivic na nogah je t. i. atletsko stopalo, ki pa ga še zdaleč nimajo samo športniki. Ta okužba obožuje tople in vlažne prostore, kot so notranjost čevljev, nogavice, garderobe in javni tuši. Glavni znaki, ki jih boste opazili, so luščenje kože, srbenje in pekoč občutek. Najbolj kritično območje je prostor med dvema najmanjšima prstoma, kjer se koža pogosto lupi ali celo razpoka. Včasih se pod kožo lahko pojavijo tudi drobni mehurčki, polni tekočine, kar je prav tako jasen znak okužbe. Zanimivo je, da se te težave lahko pojavijo tudi pri otrocih, zato je higiena celotne družine ključnega pomena za preprečevanje širjenja.

Atletsko stopalo
Atletsko stopaloFOTO: AdobeStock

Glivice med prsti se najpogosteje pojavijo med zadnjima dvema prstoma in povzročajo neznosen srbež.

Kako učinkovito pozdraviti glivice: od krem do naravnih rešitev

Zdravljenje glivic na nogah zahteva nekaj vztrajnosti in discipline. Najprej poiščite dobro antifungalno kremo ali pršilo, ki bo uničilo povzročitelja. Poleg tega je nujno, da stopala ohranjate suha – to pomeni redno menjavo čevljev, nošenje bombažnih nogavic in po potrebi celo nameščanje bombažnih blazinic med prste. Če se le da, hodite bosi, ko ste doma, da koža zadiha, ponoči pa poskrbite za dovolj spanca, saj se utrujeno telo težje bori proti okužbam. Tudi narava nudi rešitve; morda boste presenečeni, a kopeli z dodatkom kisa ali česna lahko pomagajo zavirati razvoj glivic. In zlato pravilo: v skupnih kopalnicah se nikoli ne tuširajte bosi!

Glivice
GliviceFOTO: AdobeStock

Pozor na lišaje: še ena nadloga, ki napada roke in noge

Poleg atletskega stopala so pogosta težava tudi lišaji, ki se lahko razvijejo po celotnem telesu, najpogosteje pa prav na rokah in nogah. Videti so kot okrogle, rdeče in ploščate lise z rahlo dvignjenim robom, koža na sredini pa je običajno normalne barve. Čeprav se lišajev pogosto ustrašimo zaradi njihovega videza, običajno niso nevarni, so pa nalezljivi. Lahko jih dobite od okuženih oseb, živali ali celo prek pohištva in oblačil. Najboljši način za njihovo odpravo je redna uporaba krem proti glivicam. Če opazite takšne spremembe na koži, ne skrbite preveč, vendar takoj začnite z zdravljenjem, da preprečite njihovo širjenje na ostale dele telesa.

Vir: krenizdravo

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
glivice na nogah atletsko stopalo glivice na nohtih tinea pedis naravno zdravljenje glivic higiena stopal antifungalna krema
Preventiva

Presenetljiv odgovor kardiologov: Katero olje je dejansko najboljša izbira za vaše srce?

Zdravje

Resnica o dietah: Zakaj univerzalna rešitev za hujšanje ne obstaja

Moskisvet.com Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
Zadovoljna.si 5 načinov, kako okrepiti nohte
Moskisvet.com Tekaške poškodbe: Kako jih prepoznati, zdraviti in preprečiti?
Vizita.si Ustne razjede: znaki, zdravljenje in kdaj poiskati pomoč
Vizita.si Koža in nohti na stopalih: od glivic do vraščenih nohtov
Vizita.si Pripravljeni na TEP: Nasveti in priporočila za pripravo na operacijo
Vizita.si Takšni prsti lahko kažejo na resno bolezen
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1765