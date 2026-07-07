Glivice na nogah: kako se jih učinkovito znebiti in preprečiti, da bi se vrnile

Glivice na nogah so ena tistih nadlog, ki se lahko pripetijo praktično komurkoli, ne glede na to, ali obiskujete javna kopališča ali ne. Čeprav mnogi mislijo, da so ogroženi le tisti, ki bosi hodijo po bazenih, se atletsko stopalo lahko pojavi zaradi tesne obutve, znojenja ali uporabe skupnih kopalnic. Največkrat jih opazimo na mehki koži med prsti, na stopalih ali neposredno na nohtih, kjer so najbolj opazne na palcu. Če opazite luščenje kože ali rdečico, je čas za ukrepanje, saj se nezdravljena okužba lahko razvije v resne težave z nohti, ki v skrajnih primerih celo odmrejo ali otežijo normalno hojo.

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Kako prepoznati simptome atletskega stopala in glivičnih okužb

Najpogostejša oblika glivic na nogah je t. i. atletsko stopalo, ki pa ga še zdaleč nimajo samo športniki. Ta okužba obožuje tople in vlažne prostore, kot so notranjost čevljev, nogavice, garderobe in javni tuši. Glavni znaki, ki jih boste opazili, so luščenje kože, srbenje in pekoč občutek. Najbolj kritično območje je prostor med dvema najmanjšima prstoma, kjer se koža pogosto lupi ali celo razpoka. Včasih se pod kožo lahko pojavijo tudi drobni mehurčki, polni tekočine, kar je prav tako jasen znak okužbe. Zanimivo je, da se te težave lahko pojavijo tudi pri otrocih, zato je higiena celotne družine ključnega pomena za preprečevanje širjenja.

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Glivice med prsti se najpogosteje pojavijo med zadnjima dvema prstoma in povzročajo neznosen srbež.

Kako učinkovito pozdraviti glivice: od krem do naravnih rešitev

Zdravljenje glivic na nogah zahteva nekaj vztrajnosti in discipline. Najprej poiščite dobro antifungalno kremo ali pršilo, ki bo uničilo povzročitelja. Poleg tega je nujno, da stopala ohranjate suha – to pomeni redno menjavo čevljev, nošenje bombažnih nogavic in po potrebi celo nameščanje bombažnih blazinic med prste. Če se le da, hodite bosi, ko ste doma, da koža zadiha, ponoči pa poskrbite za dovolj spanca, saj se utrujeno telo težje bori proti okužbam. Tudi narava nudi rešitve; morda boste presenečeni, a kopeli z dodatkom kisa ali česna lahko pomagajo zavirati razvoj glivic. In zlato pravilo: v skupnih kopalnicah se nikoli ne tuširajte bosi!

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Pozor na lišaje: še ena nadloga, ki napada roke in noge

Poleg atletskega stopala so pogosta težava tudi lišaji, ki se lahko razvijejo po celotnem telesu, najpogosteje pa prav na rokah in nogah. Videti so kot okrogle, rdeče in ploščate lise z rahlo dvignjenim robom, koža na sredini pa je običajno normalne barve. Čeprav se lišajev pogosto ustrašimo zaradi njihovega videza, običajno niso nevarni, so pa nalezljivi. Lahko jih dobite od okuženih oseb, živali ali celo prek pohištva in oblačil. Najboljši način za njihovo odpravo je redna uporaba krem proti glivicam. Če opazite takšne spremembe na koži, ne skrbite preveč, vendar takoj začnite z zdravljenjem, da preprečite njihovo širjenje na ostale dele telesa.