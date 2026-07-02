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Strokovnjakinja razkrila presenetljive, a učinkovite trike za hlajanje

N.R.A.
02. 07. 2026 03.30
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Medicinska sestra razkriva preproste, a učinkovite načine, kako zaščititi zdravje pred vročino, od pravilne hidratacije do uravnavanja krvnega tlaka s hrano.

Medtem ko temperature naraščajo, se mnogi med nami borijo z neugodjem, ki ga prinaša poletna vročina. Vendar pa za določene skupine ljudi, predvsem za tiste, ki trpijo za kroničnimi boleznimi, vročinski vali niso le vprašanje udobja, temveč vprašanje varnosti. Medicinska sestra s kardiološkega oddelka izpostavlja, da so najpogostejše nevarnosti dehidracija in toplotni udar, ki lahko hitro prizadenejo srce. Pomembno je sprejeti proaktivne ukrepe, preden se simptomi pojavijo. Zavedati se moramo, da se vročina na naše telo ne odziva le z znojenjem, temveč neposredno vpliva na širjenje krvnih žil, kar lahko povzroči nenadne padce tlaka in občutek šibkosti.

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Ustvarite si hladno zavetje: nasveti za hlajenje doma in pisarne

Strokovnjaki svetujejo, da v najhujši vročini preprosto upočasnite ritem. Če vaša pot na delo vključuje javni prevoz ali vožnjo v vročem avtomobilu, je delo od doma odlična rešitev za preprečevanje pregretja telesa. Vaš dom mora v teh dneh postati hladno zatočišče. Recept je preprost: imejte spuščene rolete in zagrnjene zavese čez ves dan, okna pa odpirajte le takrat, ko se zunaj dejansko shladi, običajno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj. Pravilno prezračevanje ponoči bo omogočilo, da v prostore pride svež zrak, kar bo močno izboljšalo kakovost vašega spanca in splošno počutje čez dan.

Hlajenje
HlajenjeFOTO: AdobeStock

Nenavaden, a učinkovit nasvet: pred spanjem v zamrzovalnik položite majico ali pižamo.

Prepoznajte dehidracijo: zakaj je barva urina ključen kazalnik

Eden najboljših načinov, da preverite, ali pijete dovolj, je spremljanje vašega urina. "Moral bi biti skoraj prozoren; če je temen, verjetno ne pijete dovolj tekočine," pojasnjuje medicinska sestra. Pijače s kofeinom lahko težavo še poslabšajo, zato se jim raje izogibajte. Poleg vode pa telo v vročini potrebuje tudi malo soli. Ker se krvne žile vročini na ljubo razširijo, lahko pritisk nenadoma pade, kar vodi v omotico. Majhna količina slanih prigrizkov, denimo nekaj oliv, lahko pomaga vzdrževati stabilen pritisk. Ne pozabite tudi na počasno vstajanje, da preprečite nenadno vrtoglavico in morebitne padce.

Vir: index.hr

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