Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo

Gre za nizko stopnjo vnetnega odziva, ki v telesu tli mesece ali leta, brez klasičnih znakov vnetja, kot so rdečina, vročina ali oteklina. Prav zato jih pogosto opazimo šele, ko se pojavijo težave z energijo, kožo, prebavo ali telesno težo.

Kaj so tiha vnetja?

Vnetje je naravni obrambni mehanizem telesa. Akutno vnetje (npr. po ureznini) je koristno in se po opravljenem delu izklopi. Pri tihih vnetjih pa se imunski sistem ne izklopi, čeprav ni več prave grožnje. To lahko poškoduje tkiva in vodi v številne bolezni. Mayo Clinic pojasnjuje, da kronično vnetje lahko traja mesece ali leta in je povezano s srčno-žilnimi boleznimi, sladkorno boleznijo tipa 2 in celo nekaterimi vrstami raka. Cleveland Clinic dodaja, da kronično vnetje pogosto poteka 'v ozadju', brez jasnih simptomov, in prizadene skoraj vsak organski sistem.

Kako prepoznati tiha vnetja?

Simptomi so pogosto nespecifični, zato jih ljudje pripisujejo stresu ali staranju. Najpogostejši znaki so: - stalna utrujenost ali občutek izčrpanosti, - težave s spanjem ali nespečnost, - bolečine v mišicah in sklepih, - težave s prebavo, - pogoste okužbe, - spremembe telesne teže, - tesnoba, razdražljivost ali depresivno razpoloženje. Ker so simptomi tako raznoliki, zdravniki pogosto opravijo krvne teste, kot sta CRP ali sedimentacija, ki pokažeta, ali je v telesu prisotno vnetje.

Zakaj povzročajo utrujenost?

Kronično vnetje sprošča citokine, molekule, ki vplivajo na delovanje možganov in presnovo. To lahko vodi v motnje spanja, občutek 'možganske megle' in zmanjšano sposobnost regeneracije. Harvard Health poudarja, da kronično vnetje vpliva na možgane, pospešuje kognitivni upad in povzroča utrujenost ter težave s koncentracijo.

Kako vplivajo na kožo?

Koža je pogosto prvi organ, ki pokaže, da je v telesu nekaj narobe. Tiha vnetja lahko povzročijo: - akne in mastno kožo, - rdečico in občutljivost, - poslabšanje rozacee ali ekcemov, - počasnejše celjenje kože. Razlog je v tem, da vnetni citokini vplivajo na hormonsko ravnovesje, mikrobiom kože in delovanje lojnic.

Zakaj vplivajo na telesno težo?

Kronično vnetje je tesno povezano z metabolizmom: - povečuje inzulinsko rezistenco, kar vodi v kopičenje maščobe, - moti občutek sitosti, - upočasni presnovo, - poveča raven kortizola, ki spodbuja nalaganje maščobe okoli trebuha. Mayo Clinic navaja, da kronično vnetje ustvarja 'začarani krog' med pridobivanjem teže, hormonskimi motnjami in še več vnetja.

Kaj povzroča tiha vnetja?

Najpogostejši sprožilci so: - slaba prehrana (veliko sladkorja, predelanih živil, transmaščob), - kronični stres, - premalo spanja, - premalo gibanja, - kajenje, - prekomerno uživanje alkohola, - debelost, zlasti visceralna maščoba, - motnje črevesnega mikrobioma.

Kako zmanjšati tiha vnetja?

Dobra novica: življenjski slog ima izjemno velik vpliv.

1. Prehrana

- več zelenjave, sadja, polnovrednih živil, - omega-3 maščobe (ribe, oreščki, laneno seme), - fermentirana živila (jogurt, kefir, kimči), - manj sladkorja, predelanih živil in rdečega mesa.

2. Gibanje

Že 20–30 minut hoje dnevno lahko zmanjša vnetne markerje.

3. Kakovosten spanec

7–9 ur spanja zmanjša tveganje za kronično vnetje.

4. Upravljanje stresa

Meditacija, dihalne tehnike, joga in narava dokazano zmanjšujejo vnetne citokine.

5. Opustitev kajenja

Nikotin in toksini iz cigaret dokazano sprožajo vnetne procese.

Kdaj k zdravniku?

Če imate več simptomov hkrati – npr. utrujenost, prebavne težave, bolečine v sklepih ali nepojasnjene spremembe teže – je smiselno opraviti: - krvne teste (CRP, sedimentacija), - pregled ščitnice, - pregled ravni železa, vitamina D in B12, - po potrebi testiranje na intoleranco na gluten ali avtoimunske bolezni. Tiha vnetja so resnična, pogosta in pogosto spregledana. Čeprav so lahko nevarna, je dobra novica ta, da imamo nanje velik vpliv. S pravilno prehrano, gibanjem, spanjem in zmanjševanjem stresa lahko vnetje občutno zmanjšamo in s tem izboljšamo energijo, kožo, prebavo in telesno težo. Spodaj dodajamo seznam virov, ki ustreza članku. Uporabljene so preverjene, javno dostopne zdravstvene institucije, ki jih pogosto navaja tudi vizita.si.