To je najslabša pijača za vaša jetra: pijejo jo tudi ljudje, ki mislijo, da živijo zdravo

Ne gre za alkohol. Gre za pijačo, ki jo številni dojemajo kot boljšo izbiro – pogosto jo povezujejo z zdravjem, energijo ali celo bolj 'čistim' življenjskim slogom. Strokovnjaki pa opozarjajo, da lahko redno uživanje velikih količin sladkih pijač pomembno obremeni jetra. Največ pozornosti v zadnjih letih dobivajo sladkane pijače, predvsem tiste z veliko dodanega sladkorja in fruktoze.

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Zakaj so sladke pijače lahko nevarne za jetra?

Jetra imajo ključno vlogo pri presnovi hranil, čiščenju krvi in uravnavanju energije v telesu. Ko pa jih pogosto obremenjujemo z velikimi količinami sladkorja, se lahko začnejo v njih kopičiti maščobne obloge. Eden od glavnih problemov je fruktoza, vrsta sladkorja, ki jo telo večinoma presnavlja v jetrih. Če je zaužijemo preveč, lahko jetra presežek začnejo pretvarjati v maščobo.

icon-expand Jetra FOTO: Profimedia

Prav to je eden od mehanizmov, povezanih z nastankom nealkoholne zamaščenosti jeter, bolezni, ki postaja vse pogostejša po svetu. Po podatkih zdravstvenih strokovnjakov je težava predvsem v tem, da tekoče kalorije pogosto zaužijemo zelo hitro in nas ne nasitijo tako kot polnovredna hrana. Človek lahko v nekaj minutah spije količino sladkorja, ki bi jo sicer zaužil iz več obrokov.

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Največja past? Pijača, ki jo mnogi zamenjajo za "zdravo"

Veliko ljudi ne pomisli na sladkor v sadnih sokovih. Čeprav sokovi vsebujejo vitamine in naravne sestavine sadja, lahko večji kozarci soka vsebujejo precejšnjo količino sladkorja, vlaknine iz celega sadeža pa so odstranjene. Strokovnjaki pogosto poudarjajo razliko med tem, da pojemo pomarančo, in tem, da popijemo več pomaranč v obliki soka. Pri celem sadežu vlaknine upočasnijo prebavo in pomagajo pri občutku sitosti. Pri soku pa sladkor v telo pride veliko hitreje.

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Pijača, ki jo pogosto pijejo tudi športniki

Posebno pozornost dobivajo tudi športne in energijske pijače. Mnogi jih povezujejo z aktivnim življenjskim slogom, vendar nekatere vsebujejo velike količine sladkorja. Če jih uživamo brez potrebe po dolgotrajni intenzivni telesni aktivnosti, lahko hitro postanejo dodaten vir nepotrebnega sladkorja. Podobno velja za nekatere "vitaminske" napitke, ledene čaje in aromatizirane vode, ki se pogosto oglašujejo kot boljša alternativa gaziranim pijačam.

icon-expand Zamaščena jetra FOTO: AdobeStock

Kako veste, da pijete preveč sladkorja?

Strokovnjaki svetujejo, da preverite predvsem: - koliko gramov sladkorja vsebuje ena plastenka ali pločevinka, - ali pijačo pijete vsak dan, - ali jo pijete poleg običajne prehrane, ne namesto obroka, - ali jo uživate zato, ker ste žejni, ali zato, ker ste se navadili na sladek okus. Veliko ljudi podcenjuje količino sladkorja v pijačah, ker tekočina ne daje enakega občutka "polnosti" kot hrana.

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Kaj je boljša izbira za jetra?

Najboljša osnovna izbira ostaja voda. Če je okus navadne vode dolgočasen, lahko pomagajo dodatki, kot so limona, meta ali koščki sadja. Tudi nesladkan čaj je lahko dobra alternativa. Strokovnjaki ne trdijo, da občasno pitje sladke pijače pomeni nevarnost za zdravje. Težava nastane predvsem pri rednem, vsakodnevnem uživanju velikih količin sladkorja. Največja napaka, ki jo ljudje naredijo, je pogosto ta, da pazijo na hrano, hkrati pa pozabijo, da lahko nekaj, kar spijejo v nekaj minutah, vsebuje presenetljivo veliko sladkorja.