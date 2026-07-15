Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Sokovi
Preventiva

To je najslabša pijača za vaša jetra: pijejo jo tudi ljudje, ki mislijo, da živijo zdravo

N.R.A.
15. 07. 2026 12.06
1

Mnogi ljudje se izogibajo alkoholu, pazijo na prehrano in redno telovadijo, a imajo v hladilniku nekaj, kar lahko njihovim jetrom povzroča precej več težav, kot si predstavljajo.

Ne gre za alkohol. Gre za pijačo, ki jo številni dojemajo kot boljšo izbiro – pogosto jo povezujejo z zdravjem, energijo ali celo bolj 'čistim' življenjskim slogom. Strokovnjaki pa opozarjajo, da lahko redno uživanje velikih količin sladkih pijač pomembno obremeni jetra. Največ pozornosti v zadnjih letih dobivajo sladkane pijače, predvsem tiste z veliko dodanega sladkorja in fruktoze.

Pitje teh pijač lahko poveča tveganje za sladkorno bolezen tipa 2
Preberi še
Pitje teh pijač lahko poveča tveganje za sladkorno bolezen tipa 2

Zakaj so sladke pijače lahko nevarne za jetra?

Jetra imajo ključno vlogo pri presnovi hranil, čiščenju krvi in uravnavanju energije v telesu. Ko pa jih pogosto obremenjujemo z velikimi količinami sladkorja, se lahko začnejo v njih kopičiti maščobne obloge. Eden od glavnih problemov je fruktoza, vrsta sladkorja, ki jo telo večinoma presnavlja v jetrih. Če je zaužijemo preveč, lahko jetra presežek začnejo pretvarjati v maščobo.

Jetra
JetraFOTO: Profimedia

Prav to je eden od mehanizmov, povezanih z nastankom nealkoholne zamaščenosti jeter, bolezni, ki postaja vse pogostejša po svetu. Po podatkih zdravstvenih strokovnjakov je težava predvsem v tem, da tekoče kalorije pogosto zaužijemo zelo hitro in nas ne nasitijo tako kot polnovredna hrana. Človek lahko v nekaj minutah spije količino sladkorja, ki bi jo sicer zaužil iz več obrokov.

Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne
Preberi še
Mnogi teh znakov ne povezujejo z jetri – posledice pa so lahko resne

Največja past? Pijača, ki jo mnogi zamenjajo za "zdravo"

Veliko ljudi ne pomisli na sladkor v sadnih sokovih. Čeprav sokovi vsebujejo vitamine in naravne sestavine sadja, lahko večji kozarci soka vsebujejo precejšnjo količino sladkorja, vlaknine iz celega sadeža pa so odstranjene. Strokovnjaki pogosto poudarjajo razliko med tem, da pojemo pomarančo, in tem, da popijemo več pomaranč v obliki soka. Pri celem sadežu vlaknine upočasnijo prebavo in pomagajo pri občutku sitosti. Pri soku pa sladkor v telo pride veliko hitreje.

Tihi znaki, da vaša jetra ne delujejo pravilno
Preberi še
Tihi znaki, da vaša jetra ne delujejo pravilno

Pijača, ki jo pogosto pijejo tudi športniki

Posebno pozornost dobivajo tudi športne in energijske pijače. Mnogi jih povezujejo z aktivnim življenjskim slogom, vendar nekatere vsebujejo velike količine sladkorja. Če jih uživamo brez potrebe po dolgotrajni intenzivni telesni aktivnosti, lahko hitro postanejo dodaten vir nepotrebnega sladkorja. Podobno velja za nekatere "vitaminske" napitke, ledene čaje in aromatizirane vode, ki se pogosto oglašujejo kot boljša alternativa gaziranim pijačam.

Zamaščena jetra
Zamaščena jetraFOTO: AdobeStock

Kako veste, da pijete preveč sladkorja?

Strokovnjaki svetujejo, da preverite predvsem:

- koliko gramov sladkorja vsebuje ena plastenka ali pločevinka,

- ali pijačo pijete vsak dan,

- ali jo pijete poleg običajne prehrane, ne namesto obroka,

- ali jo uživate zato, ker ste žejni, ali zato, ker ste se navadili na sladek okus.

Veliko ljudi podcenjuje količino sladkorja v pijačah, ker tekočina ne daje enakega občutka "polnosti" kot hrana.

Kaj se zgodi z jetri, če se občasno napijete?
Preberi še
Kaj se zgodi z jetri, če se občasno napijete?

Kaj je boljša izbira za jetra?

Najboljša osnovna izbira ostaja voda. Če je okus navadne vode dolgočasen, lahko pomagajo dodatki, kot so limona, meta ali koščki sadja. Tudi nesladkan čaj je lahko dobra alternativa. Strokovnjaki ne trdijo, da občasno pitje sladke pijače pomeni nevarnost za zdravje. Težava nastane predvsem pri rednem, vsakodnevnem uživanju velikih količin sladkorja. Največja napaka, ki jo ljudje naredijo, je pogosto ta, da pazijo na hrano, hkrati pa pozabijo, da lahko nekaj, kar spijejo v nekaj minutah, vsebuje presenetljivo veliko sladkorja.

Viri: Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic Health Essentials, Healthline, Medical News Today, EatingWell

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
jetra sladkor zdrava prehrana pijače zamaščenost jeter
Zdravje

Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka

Vizita.si To naj bi bile najslabše pijače za naše zdravje
Moskisvet.com Ne boste verjeli, katera žgana pijača je najbolj zdrava
Vizita.si Presenetljivo: pijača je največji krivec za neuspešno hujšanje
Vizita.si Hujšate, kilogrami pa stojijo? Ta vsakodnevna pijača morda preprečuje vaš napredek
Vizita.si Spijete več kot 2 kozarca na dan?
Moskisvet.com Ste lahko pijani brez alkohola?
Vizita.si Če pijete alkohol, ste ogroženi
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmajevo gnezdo 15. 07. 2026 15.44
0 0
Če že napišete to jenajslabša pijača za vaša jetra, bi bilo fajn da v članku napišete katera je ta pijača, ne pa da pišete kar vsepovprek kako škodijo sladkane pijače.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1799