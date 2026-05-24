Kako premagati vročino in ostati varen

V času visokih temperatur odsvetujemo izvajanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti. Okoliščine, pri katerih vrednosti na termometru presežejo 35 stopinj Celzija, ne pomenijo zgolj znatnega neugodja, temveč za človeško telo predstavljajo izrazito fizično obremenitev ter tveganje za zdravje. Opozoriti velja, da ekstremna vročina predstavlja resen izziv za dobro počutje večine posameznikov.
Posebej ogrožene skupine v času ekstremnih vročin vključujejo posameznike, starejše od 75 let, dojenčke in majhne otroke ter osebe s pridruženimi kroničnimi obolenji, zlasti s sladkorno boleznijo ter boleznimi dihal in obtočil. Zmanjšano sposobnost prilagajanja na visoke temperature zaznavamo tudi pri ljudeh s povečano telesno težo, uporabnikih določenih vrst zdravil ter pri posameznikih, ki svoje delo opravljajo na prostem oziroma v vročih in neustrezno prezračevanih prostorih. V teh razmerah je dosledno vzdrževanje ustrezne hidracije temeljnega pomena za ohranjanje zdravja.
Najpomembnejše pravilo v vročini
Človeško telo vzdržuje svojo telesno temperaturo s procesom potenja. Ob visoki vročinski obremenjenosti lahko odrasla oseba izgubi tudi do več litrov tekočine. Svetujemo vam, da se izogibate uživanju alkohola, toplih napitkov ter pijač z visoko vsebnostjo sladkorja, saj ti dejavniki lahko bistveno povečajo tveganje za nastanek dehidracije.
Naj bo vaše telo hladno
V času povišanih temperatur vam svetujemo, da se po možnosti izogibate neposrednemu izpostavljanju soncu. Priporočljivo je uživanje manjših obrokov, pri čemer dajajte prednost sadju in solatam. Za zagotavljanje ustreznega udobja izbirajte lahka in ohlapna oblačila iz naravnih materialov, kot je bombaž. V primeru pregrevanja telesa si lahko pomagate s prhanjem s hladno vodo ali hladno kopeljo.
Svetujemo vam, da svoj delovni in bivalni prostor ohranjate prijetno ohlajenega. V primeru, da nimate dostopa do klimatske naprave, vam priporočamo, da čez dan skrbno zastrete zavese in spustite žaluzije. Zadržujte se v najhladnejšem delu prostora ter se po možnosti izogibajte uporabi štedilnika in pečice. Kadar temperature v vašem domu postanejo previsoke, vam predlagamo obisk hladnejših javnih prostorov, kot so knjižnice, nakupovalna središča, kinodvorane ali kopališča.
Zaščitite svojo hrano
Zagotovite ustrezno temperaturo shranjevanja živil. Visoke temperature namreč znatno pospešijo procese kvarjenja, s čimer se ob neustreznem ravnanju poveča tveganje za pojav zdravstveno neustreznih živil in posledičnih zastrupitev.
Spoznajte svoje telo in naredite načrt
V primeru izpostavljenosti soncu vam strokovno svetujemo dosledno uporabo ustrezne zaščitne kreme in primernih oblačil, s čimer boste učinkovito preprečili morebitne sončne opekline ter ustrezno zaščitili predel glave. Osebam s specifičnimi zdravstvenimi težavami, ki bi lahko povečale tveganje za pregretje organizma, priporočamo predhoden posvet z osebnim zdravnikom. V primeru kakršnihkoli znakov slabega počutja vas vljudno prosimo, da se nemudoma obrnete na strokovno zdravniško pomoč.
Pogoste bolezni, povezane z vročino
Dehidracija
Dehidracija se pojavi, ko telo izgubi preveč vode za vzdrževanje normalnih funkcij. Simptomi vključujejo omotico, utrujenost, razdražljivost, žejo, temno rumen urin, izgubo apetita in omedlevico. Pijte veliko vode ali razredčenega sadnega soka. Izogibajte se kavi, alkoholu in sladkim pijačam. Premaknite se v hladnejši prostor, da se ohladi. Če se ne počutite dobro, pokličite svojega zdravnika.
Vročinski izpuščaj
Vročinski izpuščaj je srbeč izpuščaj, ki ga povzroči čezmerno potenje. Premaknite se v hladnejše in bolj suho okolje in vzdržujte prizadeta območja suha. Vlažilna sredstva lahko poslabšajo stanje. Posvetujte se z zdravnikom.
Vročinski krči
To se zgodi med naporno aktivnostjo, ko se telo poti in izgublja vodo in sol. Vročinski krči se kažejo kot bolečine v mišicah ali krči. Če se to zgodi, prenehajte z vsemi aktivnostmi, se premaknite in ulezite na hladno mesto ter rahlo dvignite noge. Pijte vodo ali razredčen sok. Privoščite si hladno prho ali kopel in nanesite ledene obloge. Več ur se ne vračajte k napornim dejavnostim. Če vročinski krči ne popustijo, poiščite zdravniško pomoč.
Toplotna izčrpanost
Toplotna izčrpanost je stanje, ki ga povzroči dehidracija, ki povzroči čezmerno izgubo vode in soli. Simptomi vključujejo močno potenje, bledo kožo, hiter in šibek utrip, hitro in plitvo dihanje, mišično oslabelost ali krče, utrujenost in oslabelost, omotico, glavobol, slabost ali bruhanje in omedlevico.
V primeru nastopa toplotne izčrpanosti je ključnega pomena takojšnja ohladitev in ustrezna rehidracija telesa. Priporočljivo je, da se oseba nemudoma umakne v hladen prostor, zavzame ležeč položaj ter telesno temperaturo zniža s pomočjo hladne prhe ali kopeli. Dodatno svetujemo uporabo hladnih oblog na predelih pazduh, dimelj ali zatilja. Rehidracijo izvajajte z uživanjem manjših količin hladne tekočine po požirkih. V kolikor simptomi po eni uri ne izzvenijo, vam strokovno svetujemo takojšnjo zdravniško pomoč.
Toplotni udar
Toplotni udar nastane, ko telesna temperatura doseže 40,5 stopinje Celzija, kar je hudo in življenjsko nevarno stanje. Pomembno je čim prej znižati telesno temperaturo in takoj poklicati rešilca!
Visoka relativna vlažnost med vročinskim valom lahko vpliva tudi na telo, zaradi česar je fizični izziv za tiste, ki delajo zunaj. Po močnem dežju močno segrevanje povzroči izhlapevanje iz prepojenih tal, kar povzroči višjo vlažnost od običajne.
