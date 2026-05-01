Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava

A nova raziskava, o kateri poroča ScienceAlert, to prepričanje postavlja pod vprašaj. Znanstveniki iz ZDA so namreč ugotovili, da lahko že nizke količine alkohola povzročijo spremembe v možganih, tudi pri ljudeh, ki pijejo manj, kot priporočajo smernice.
Raziskava je pokazala, da je večje uživanje alkohola povezano z zmanjšanim pretokom krvi v možganih in tanjšanjem možganske skorje, ki je ključna za višje kognitivne funkcije. Še posebej presenetljivo je, da so te spremembe opazili tudi pri ljudeh, ki so pili do 60 pijač na mesec pri moških in do 30 pri ženskah. Ena pijača v raziskavi pomeni 14 gramov čistega alkohola, približno eno pivo, kozarec vina ali merico žgane pijače.
ScienceAlert poudarja, da so bile spremembe v možganih najbolj izrazite pri pretoku krvi. Ta je ključen za dovajanje kisika in hranil ter odstranjevanje odpadnih snovi. Ko se pretok zmanjša, možgansko tkivo postane bolj ranljivo, kar lahko dolgoročno vpliva na delovanje možganov.
V raziskavi je sodelovalo 45 zdravih odraslih, starih od 22 do 70 let, brez zgodovine zlorabe alkohola. Udeleženci so poročali o svojih navadah pitja v zadnjem letu, zadnjih treh letih in skozi življenje. Njihove odgovore so raziskovalci primerjali z MRI-posnetki možganov, ki so merili debelino skorje, volumen in pretok krvi. Povprečna poraba alkohola med udeleženci je bila 21 pijač na mesec, razpon pa od 1 do 54.
Čeprav raziskava ne dokazuje neposrednega vzroka, je povezava jasna: več alkohola pomeni manjši pretok krvi in tanjšo skorjo. Raziskovalci menijo, da bi lahko bil eden od razlogov oksidativni stres – proces, pri katerem alkohol pospešuje biološko obrabo celic.
ScienceAlert opozarja tudi na omejitve raziskave. Udeležence so spremljali le enkrat, kar pomeni, da ne vemo, kako se možgani spreminjajo skozi čas. Poleg tega so bili podatki o pitju alkohola samoocenjeni, kar lahko vpliva na natančnost. Kljub temu se rezultati ujemajo z vse več raziskavami, ki izpodbijajo idejo o "varni" količini alkohola.
Zanimivo je, da so najnovejše ameriške prehranske smernice opustile določitev "varne" dnevne meje alkohola. Namesto tega priporočajo, naj ljudje pijejo manj, če želijo ohraniti zdravje. Nova raziskava to stališče dodatno podpira. Znanstveniki zaključujejo, da potrebujemo več raziskav, da bi razumeli, kako tudi nizke količine alkohola vplivajo na možgane. A že zdaj je jasno, da lahko tudi občasno pitje pusti posledice, ki se s starostjo še okrepijo.
Vir: ScienceAlert
