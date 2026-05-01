Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava

A nova raziskava, o kateri poroča ScienceAlert, to prepričanje postavlja pod vprašaj. Znanstveniki iz ZDA so namreč ugotovili, da lahko že nizke količine alkohola povzročijo spremembe v možganih, tudi pri ljudeh, ki pijejo manj, kot priporočajo smernice.

Raziskava je pokazala, da je večje uživanje alkohola povezano z zmanjšanim pretokom krvi v možganih in tanjšanjem možganske skorje, ki je ključna za višje kognitivne funkcije. Še posebej presenetljivo je, da so te spremembe opazili tudi pri ljudeh, ki so pili do 60 pijač na mesec pri moških in do 30 pri ženskah. Ena pijača v raziskavi pomeni 14 gramov čistega alkohola, približno eno pivo, kozarec vina ali merico žgane pijače.

ScienceAlert poudarja, da so bile spremembe v možganih najbolj izrazite pri pretoku krvi. Ta je ključen za dovajanje kisika in hranil ter odstranjevanje odpadnih snovi. Ko se pretok zmanjša, možgansko tkivo postane bolj ranljivo, kar lahko dolgoročno vpliva na delovanje možganov.