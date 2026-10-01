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Alkohol
Preventiva

Tudi majhne količine alkohola vplivajo na vaše zdravje

N.R.A.
01. 10. 2026 03.51
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Nove raziskave kažejo, da uživanje alkohola neposredno vpliva na krvni tlak, imuniteto in presnovo, tudi če ga pijete le občasno ali v majhnih odmerkih.

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Ste vedeli, da vsak kozarec alkohola, ki ga zaužijete, v vašem telesu sproži biološko reakcijo? Znanstveniki so ugotovili, da alkohol vpliva na delovanje naših celic hitreje, kot smo si mislili. Pri mladih ljudeh, ki šele začenjajo z rednejšim ali občasnim uživanjem alkohola, so v krvi zaznali spremembe v snoveh, ki povzročajo vnetja in motnje v presnovi.

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Ti procesi so neposredno povezani z razvojem bolezni, ki jih običajno pripisujemo starejšim, kot sta sladkorna bolezen ali težave s srcem. Razumevanje teh zgodnjih znakov je ključno za preprečevanje dolgotrajnih poškodb organov, ki so pogosto nepopravljive.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Kako alkohol zmede vašo kri: od imunskega sistema do presnove

Znanstveniki so preučili vzorce krvi pred in po tem, ko so zdravi ljudje spili majhno oziroma zmerno količino alkohola. Rezultati so bili presenetljivi. Opazili so povišane vrednosti beljakovin, ki sprožajo vnetne procese in vplivajo na krvni sladkor. Med temi sta adiponektin in angiogenin, ki skrbita za naše žile in porabo energije.

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Če so te vrednosti kronično povišane ali zunaj ravnovesja, se tveganje za bolezni, kot so demenca, rak ali srčni infarkt, znatno poveča. Raziskava je pokazala, da so nekatere spremembe odvisne od tega, koliko smo spili v tistem trenutku, druge pa od naših preteklih navad uživanja pijače.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Študije potrjujejo, da že zmerno uživanje alkohola korelira s povišanjem specifičnih protivnetnih biomarkerjev, ki so značilni za aterosklerozo in diabetes tipa 2.

Kaj sledi? Potreba po večjih raziskavah in dolgotrajnem spremljanju

Raziskava je naredila prvi korak pri razkrivanju skrivnosti, kako alkohol škoduje mladim telesom. Vendar pa znanstveniki priznavajo, da je za popolno sliko potrebnih še več podatkov in večje skupine ljudi. Prihodnje raziskave se bodo morale osredotočiti tudi na to, kako te spremembe v krvi vplivajo na delovanje možganov in drugih vitalnih organov skozi leta.

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Za zdaj pa velja opozorilo: tudi če se počutite neuničljive, vaša kri razkriva drugo zgodbo. Izogibanje alkoholu ali njegovo drastično omejevanje ostaja najboljši način za ohranjanje zdravja in preprečevanje bolezni v prihodnosti.

Vir: krenizdravo

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI (7)

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Blue Dream 01. 10. 2026 15.52
0 0
Če zoom-iramo v take mikro sfere je vse škodljivo vključno z dihanjem. Kisik je oksidant in ubijalec . Življenje ubija in človeštvo ga pije že dolgo v različnih oblikah
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jutri_pa_res 01. 10. 2026 15.04
0 0
Alkohol je odličen antioksidant.
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sLOVEnec56 01. 10. 2026 12.14
1 0
najstareša ženka na svetu je vsak dan popila kozarez vina in pokadila en čik!! samo ne izmišljujte se, da so to znanstvene razprave
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sLOVEnec56 01. 10. 2026 12.12
2 0
na koncu pa umre človek zarad stresa.
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Blue Dream 01. 10. 2026 15.53
0 0
komentar na mestu, ker eno pivce je za živce
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cirenij 01. 10. 2026 09.00
1 0
Je pa zanimivo, da sem pa prebral onkologa, da zmerno uživanje alkohola po 50. letu izboljšuje kakovost življenja in ima pozitivne učinke: Razširi koronarne žile, zniža raven holesterola, blag, sproščujoč sedativ. Zmerno, 1 ali dva kozarca vina, kozarec žganja(verjetno 0,5). Liker, viski......
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jutri_pa_res 01. 10. 2026 15.04
0 0
To ni pravi vrstni red...:))
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