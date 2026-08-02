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Klop
Preventiva

Kaj storiti, če vas ugrizne klop?

N.R.A.
02. 08. 2026 03.28
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Preberite, katere bolezni prenašajo klopi v naši regiji, kako se zaščititi z oblačili in repelenti ter kaj storiti, če opazite značilen izpuščaj.

Klopi so majhni organizmi, ki predstavljajo tveganje za prenos resnih bolezni, kot sta lymska borelioza in klopni meningoencefalitis. V našem naravnem okolju prevladujejo gozdni klopi, katerih tipičen habitat so vlažna travnata področja in grmičevje. Pomembno je izpostaviti, da se klop ob stiku s kožo praviloma ne prisesa takoj, temveč praviloma od 30 do 60 minut išče primerno mesto za svojo namestitev.

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Zaradi njihove majhnosti jih je pogosto težko zaznati, posledično pa se od 30 do 50 odstotkov posameznikov s potrjeno boreliozo sploh ne spominja prvotnega vboda. Klopi za svojo vitalnost nujno potrebujejo vlažno okolje, zato se primarno zadržujejo v senčnih in poraslih predelih, kjer na podlagi zaznavanja telesne toplote identificirajo ter izkoristijo svoje toplokrvne gostitelje.

Klop
KlopFOTO: AdobeStock

Lymska borelioza: od prvega izpuščaja do resnih zapletov

Glavni znak okužbe z boreliozo po piku klopa je rdeč izpuščaj, ki je videti kot tarča. Spremljajo ga lahko še znaki gripe, kot so mrzlica, bolečine v mišicah in utrujenost. Ob teh simptomih takoj obiščite zdravnika, saj bolezen uspešno pozdravimo z antibiotiki. Če borelioze ne zdravimo, lahko povzroči resne dolgoročne posledice, vključno s težavami s srcem, sklepno boleznijo in paralizo.

Klop
KlopFOTO: AdobeStock

Kako se pravilno zaščititi in varno odstraniti klopa s pinceto

Za zaščito pred klopi v naravi oblecite svetla oblačila, saj jih boste na njih lažje videli. Ko pridete domov, oblačila za 20 minut položite v vroč sušilni stroj, saj klopi ne prenesejo visoke temperature. Če na koži opazite klopa, ga ne mažite z oljem ali alkoholom, temveč ga s pinceto previdno izvlecite naravnost navzgor. Rano po odstranitvi obvezno očistite, klopa pa po možnosti shranite za zdravniški pregled.

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Naredite svoje dvorišče varno za otroke in ljubljenčke

Da bi zmanjšali število klopov na vrtu, redno kosite travo in odstranjujte odpadlo listje, saj imajo ti škodljivci radi visoko rastlinje. Okrog hiše ustvarite zračno okolje in med gozdom ter trato nasujte pas lesnih sekancev. Bodite previdni pri hranjenju ptic, saj k hiši privabijo miši, ki so glavne prenašalke klopov. Z urejenim vrtom bo vaše okolje bistveno varnejše.

Vir: index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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