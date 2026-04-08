Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno

Zdravstvene institucije opozarjajo, da vejpanje ni nedolžna navada, temveč tveganje, ki ga še vedno ne razumemo v celoti, piše krenizdravo. Spodaj je pet ključnih dejstev, ki bi jih moral poznati vsak, ki razmišlja o vejpanju – ali ga že uporablja.

1. Vejpanje je manj škodljivo od cigaret, vendar daleč od varnega

Elektronske cigarete ne ustvarjajo dima, temveč aerosol, mešanico nikotina, arom in številnih kemikalij. Klasične cigarete vsebujejo več kot 7.000 škodljivih snovi, zato se vejpanje pogosto zdi 'manjše zlo'. A to ne pomeni, da je varen. Do leta 2020 je bilo potrjenih več kot 2.800 primerov hudih poškodb pljuč, povezanih z e-cigaretami, vključno s smrtnimi izidi. Največ težav je bilo povezanih z izdelki s THC s črnega trga in vitaminom E acetatom, ki so ga našli v vzorcih pljučne tekočine obolelih.

Strokovnjaki opozarjajo: - ne uporabljajte e-cigaret s THC-jem, - izogibajte se nepreverjenim ali doma predelanim tekočinam, - ne spreminjajte naprav in ne dodajajte snovi, ki jih proizvajalec ni predvidel. Raziskave so pokazale, da lahko tekočine za vejpanje vsebujejo tisoče različnih kemikalij, vključno s pesticidi in snovmi, ki dražijo dihala.

2. Vejpanje obremenjuje srce in pljuča

Nikotin, ne glede na to, ali prihaja iz cigarete ali e-cigarete, je močna, zasvojljiva in toksična snov. Povzroča: - povišan krvni tlak, - hitrejši srčni utrip, - večje tveganje za srčni infarkt. Ker dolgoročni učinki vejpanja še niso dovolj raziskani, se šele zdaj odkrivajo povezave z astmo, kroničnimi pljučnimi boleznimi in srčno-žilnimi obolenji. Tveganje je še večje pri tistih, ki hkrati kadijo klasične cigarete.

3. Elektronske cigarete zasvajajo enako kot klasične

Nikotin v e-cigaretah ni nič manj zasvojljiv kot v običajnih cigaretah. Pravzaprav mnogi uporabniki z vejpanjem vnesejo več nikotina, ker: - uporabljajo močnejše vložke, - povečajo napetost naprave, - pogosteje potegnejo dim. Nikotin je po zasvojljivosti primerljiv s heroinom ali kokainom – in vejpanje tega dejstva ne spremeni.

4. Vejpanje ni idealna metoda za opuščanje kajenja

Čeprav se e-cigarete pogosto tržijo kot pomoč pri prenehanju kajenja, niso uradno odobreno sredstvo za odvajanje. Veliko ljudi, ki začnejo vejpati z namenom, da bi prenehali kaditi, na koncu uporablja oboje – kar pomeni dvojno izpostavljenost. Zdravstvene organizacije priporočajo preverjene metode, kot so nikotinski obliži, žvečilni gumiji, zdravila in strokovno svetovanje.

5. Mladi postajajo nova generacija zasvojencev z nikotinom

E-cigarete so med mladimi bolj priljubljene kot kateri koli drug tobačni izdelek. Posebej razširjeni so enkratni izdelki za vejpanje z okusi, ki so cenovno dostopni, ne puščajo vonja in se zdijo manj škodljivi.

Največja težava?

Vejpanje je pogosto prvi stik z nikotinom, ki lahko vodi v dolgotrajno zasvojenost in kasneje tudi v klasično kajenje. Čeprav je med mladimi opazen rahel upad uporabe, se povečuje vsakodnevno vejpanje, kar kaže na močnejšo odvisnost. Čeprav vejpanje na prvi pogled deluje kot manj škodljiva izbira, prinaša številna tveganja, ki jih znanost šele razkriva. Če razmišljate o prenehanju kajenja, je bolje poseči po preverjenih metodah, ki so varne, nadzorovane in dokazano učinkovite.