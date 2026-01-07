Vizita.si
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših

N.R.A.
07. 01. 2026 03.44
0

Kako mraz vpliva na telo in zakaj so temperature pod ničlo posebej nevarne?

Mraz je za človeško telo stresor, ki sproži vrsto fizioloških odzivov. Ko se temperatura okolja spusti, telo najprej poskuša ohraniti toploto z zožitvijo perifernih žil. To je normalen obrambni mehanizem, a hkrati pomeni, da se zmanjša prekrvavitev kože in okončin. Strokovnjaki s klinike Mayo Clinic poudarjajo, da se s tem poveča tveganje za ozebline, saj tkivo zaradi pomanjkanja pretoka krvi hitreje odmira.

Pri dolgotrajni izpostavljenosti mrazu se lahko začne zniževati tudi telesna temperatura. Hipotermija, kot jo opredeljuje Johns Hopkins Medicine, nastopi, ko se jedro telesa ohladi pod 35 stopinj Celzija. Takrat se upočasnijo presnovni procesi, oslabi delovanje možganov in srce začne delovati neenakomerno. Dr. Matthew Levy, strokovnjak za urgentno medicino, opozarja, da je ''hipotermija zahrbtna, saj se kognitivne sposobnosti zmanjšujejo, še preden se človek zave resnosti stanja''.

Zakaj so najranljivejši najbolj prizadeti?

Pri starejših je termoregulacija naravno oslabljena. Cleveland Clinic navaja, da imajo pogosto tudi pridružene bolezni, kot so srčnožilne motnje ali težave s ščitnico, ki dodatno zmanjšajo sposobnost ohranjanja toplote. Poleg tega nekatera zdravila, denimo betablokatorji, vplivajo na odziv žil in s tem povečajo tveganje za podhladitev.

Starostniki
StarostnikiFOTO: AdobeStock

Otroci izgubljajo toploto hitreje kot odrasli, saj imajo večje razmerje med površino telesa in telesno maso. Verywell Health poudarja, da se pri njih hipotermija lahko razvije hitreje, ker še nimajo popolnoma razvitega občutka za mraz in pogosto ne znajo pravočasno prepoznati nevarnosti.

Ljudje z boleznimi srca, dihal ali sladkorno boleznijo so bolj občutljivi na temperaturne spremembe. Harvard Health izpostavlja, da mraz poveča obremenitev srca, saj mora srčna mišica delati močneje, da ohranja prekrvavitev vitalnih organov.

NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) opozarja, da so to skupine, ki so najpogosteje izpostavljene dolgotrajnemu mrazu. Pri njih se tveganje za ozebline in hipotermijo poveča že pri temperaturah tik pod ničlo, še posebej ob vetru in vlagi.

Mraz
MrazFOTO: AdobeStock

Najpogostejše posledice izpostavljenosti mrazu

Ozebline

Ozebline nastanejo, ko se tkivo dobesedno zamrzne. WebMD navaja, da se najprej pojavijo na prstih rok, nog, nosu in ušesih. Koža postane bleda, otrpla in trda. Če se stanje ne zdravi, lahko pride do trajnih poškodb živcev in tkiva.

Hipotermija

Hipotermija se razvija postopoma. Mayo Clinic opisuje prve znake kot tresenje, zmedenost, upočasnjeno govorjenje in izgubo koordinacije. V napredovali fazi tresenje preneha, kar je paradoksalno znak poslabšanja, saj telo izgubi sposobnost ustvarjanja toplote.

Hipotermija
HipotermijaFOTO: Dreamstime

Povečano tveganje za srčni infarkt

Mraz povzroči zoženje žil, kar poveča krvni tlak. Harvard Health poudarja, da se pozimi zato poveča število srčnih infarktov, zlasti pri ljudeh s predhodnimi srčnožilnimi boleznimi.

Preventivni ukrepi: kako se zaščititi pred mrazom?

Pravilno oblačenje

NIJZ priporoča večplastno oblačenje, pri čemer naj bo spodnja plast iz materialov, ki odvajajo vlago. Zunanja plast naj bo odporna proti vetru in vodi. Ključno je, da so glava, roke in stopala dobro zaščiteni, saj tam telo izgublja največ toplote.

Omejevanje časa na mrazu

Johns Hopkins Medicine svetuje, da se izogibamo dolgotrajni izpostavljenosti, še posebej ob vetru, ki občutno poveča hitrost ohlajanja telesa. Če je mogoče, se je treba redno umikati v tople prostore.

Hipotermija
HipotermijaFOTO: AdobeStock

Ustrezna prehrana in hidracija

Mayo Clinic poudarja, da telo za ohranjanje toplote potrebuje energijo. Topli napitki (brez alkohola) pomagajo vzdrževati telesno temperaturo, medtem ko alkohol, kot opozarja Cleveland Clinic, nevarno poslabša zaznavanje mraza in pospeši izgubo toplote.

Skrb za najranljivejše

Starejši, otroci in kronični bolniki naj bodo v hladnih dneh pod dodatnim nadzorom. NIJZ priporoča, da se redno preverja, ali imajo doma dovolj ogrevanja, topla oblačila in ustrezno prehrano.

Kako ravnati v mrzlem vremenu: priporočila za vsakogar

Če morate ven, se zaščitite

- Oblecite se v več plasti.

- Izogibajte se bombažu, ki zadržuje vlago.

- Redno preverjajte občutek v prstih rok in nog.

- Ne ignorirajte tresenja, to je prvi znak, da telo izgublja toploto.

Mraz
MrazFOTO: Thinkstock

Če opazite znake hipotermije, naredite naslednje

Strokovnjaki Johns Hopkins Medicine svetujejo, da osebo takoj premaknemo v topel prostor, odstranimo mokra oblačila in jo zavijemo v odeje. Če je oseba zmedena ali nezavestna, je nujen klic na 112.

Če pride do ozeblin, moramo ravnati previdno

WebMD priporoča počasno ogrevanje prizadetega dela v topli (ne vroči) vodi. Drgnjenje kože je prepovedano, saj lahko povzroči dodatne poškodbe.

Mraz ni le neprijetnost, temveč resen zdravstveni dejavnik, ki lahko ogrozi življenje, še posebej pri najranljivejših skupinah. S pravilnim ravnanjem, preventivo in pravočasnim prepoznavanjem simptomov lahko večino zapletov preprečimo. Zimski meseci zahtevajo več pozornosti, premišljenosti in skrbi za sebe ter druge.

Viri: Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine, Cleveland Clinic, Verywell Health, WebMD, Harvard Health, NIH, NIJZ

