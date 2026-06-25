Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje

Večina ljudi meni, da si s podaljševanjem spanja za dodatnih pet ali deset minut pomaga pri prebujanju, vendar je resnica povsem nasprotna. Ko budilko prvič utišate in poskušate ponovno zaspati, svoje možgane in telo spravite v zmedo. Ta prekinjen spanec povzroča tisto značilno jutranjo omotičnost, ki vas spremlja še dolgo v dopoldan. Strokovnjaki pojasnjujejo, da se s tem povečuje stopnja kortizola v krvi, kar pomeni, da dan začnete v stanju povišanega stresa namesto v stanju pripravljenosti na nove izzive.

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Nevarnosti odlaganja budilke za vaše razpoloženje

Utišanje alarma in ponovno spuščanje v spanec ne prinaša pravega počitka. Po navedbah organizacije Headspace Group je poskus spanja po prvi prekinitvi "le beg pred budnostjo, ki nima nobene koristi, saj telo ne vstopi v naraven, koristen spalni cikel." Ta prekinjen počitek vas naredi razdražljive in utrujene, namesto da bi vas napolnil z energijo. Razpoloženje niha prav zaradi hormonskega kaosa, ki ga v telesu povzroči borba med hormoni spanja in hormoni budnosti, ki se aktivirajo ob vsakem pogledu na telefon.

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Pomembno dejstvo: Raziskave kažejo, da prekinjanje zadnjega cikla spanja močno poslabša dolgoročni spomin in koncentracijo pri učenju.

Trije koraki do boljšega jutra in večje energije

Strokovnjakinja Bruss predlaga preprosto, a učinkovito metodo: telefon ali budilko postavite na drugi konec sobe. To vas bo dobesedno prisililo, da fizično vstanete iz postelje in naredite prvih nekaj korakov. Ko ste enkrat na nogah, je verjetnost, da se boste vrnili pod odejo, bistveno manjša. Začetna prilagoditev morda ne bo prijetna, a je po mnenju strokovnjakov to edini zanesljiv način, da se telo zbudi v pravem pomenu besede. Poleg tega svetuje, da se zbujate vedno ob isti uri, kar bo telesu sčasoma olajšalo prehod v stanje budnosti.

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Sčasoma bo bujenje postalo vaša najljubša navada

Morda se vam danes zdi nemogoče, da bi z veseljem skočili iz postelje, a po enem tednu doslednosti se stvari začnejo spreminjati. Telo se nauči, kdaj se mora prebuditi, in kmalu boste ugotovili, da se morda zbujate celo kakšno minuto pred alarmom. To je znak, da ste uspešno naravnali svojo notranjo uro. Ko enkrat dosežete ta nivo, boste polni energije, vaše misli pa bodo bistre že od samega jutra, kar je neprecenljiva naložba v vaše splošno počutje.