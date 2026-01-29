Zakaj je pranje surovega piščanca nevarno

Pranje surovega piščanca je razširjena navada, ki pa lahko resno ogrozi vaše zdravje. Kot navaja ScienceAlert, številni ljudje še vedno verjamejo, da je pranje surovega piščanca nujno za odstranjevanje nečistoč. V resnici pa takšno početje poveča možnost širjenja nevarnih bakterij po kuhinji. Surov piščanec lahko vsebuje mikroorganizme, kot je bakterija Campylobacter, ki je eden najpogostejših povzročiteljev okužb s hrano. Ko piščanca perete pod tekočo vodo, se kapljice razpršijo po površinah, kuhinjskih pripomočkih in celo na druga živila, kar ustvarja pogoje za navzkrižno kontaminacijo.

Kako se bakterije širijo po kuhinji

Med pranjem surovega mesa se voda odbija od površine piščanca in lahko doseže razdaljo več kot pol metra. To pomeni, da se bakterije razširijo na delovne površine, kuhinjske krpe, posodo in celo na roke, kar močno poveča tveganje za okužbo. Bakterija Campylobacter lahko povzroči hudo drisko, bolečine v trebuhu, povišano telesno temperaturo in v redkih primerih tudi resne zaplete. Strokovnjaki poudarjajo, da se bakterije uničijo le s pravilno toplotno obdelavo, zato pranje mesa ne prinaša nobene koristi.

Zakaj je toplotna obdelava edina varna rešitev

Kot piše ScienceAlert, je edini učinkovit način za uničenje bakterij temeljito kuhanje ali pečenje piščanca. Temperatura mora biti dovolj visoka, da se mikroorganizmi v celoti uničijo. Pranje mesa pred pripravo ne izboljša njegove varnosti, temveč nasprotno, poveča možnost, da se bakterije razširijo po kuhinji. Strokovnjaki zato svetujejo, da surovega piščanca nikoli ne perete, temveč ga preprosto pripravite za toplotno obdelavo in pri tem skrbite za higieno rok ter površin.

Razumevanje tveganj, povezanih s pranjem surovega piščanca, je ključno za preprečevanje okužb s hrano. Čeprav se ta navada pogosto prenaša iz generacije v generacijo, sodobna znanstvena dognanja jasno kažejo, da je takšno početje nevarno. Z upoštevanjem osnovnih higienskih pravil in pravilne priprave hrane lahko bistveno zmanjšate tveganje za okužbe ter poskrbite za varnejše prehranjevanje v vašem domu.