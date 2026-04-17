Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)

Za mnoge je jutranja kava nepogrešljiv ritual, vendar lahko pitje kave na prazen želodec povzroči prebavne težave, povišan kortizol in nelagodje.

Jutranja kava na prazen želodec: kaj se dogaja z vašim telesom

Veliko ljudi začne dan s skodelico kave, še preden zaužijejo zajtrk. Takšna navada je sicer priljubljena, a strokovnjaki opozarjajo, da lahko pitje kave na prazen želodec vpliva na prebavo, hormonsko ravnovesje in raven energije.

Učinki kave na prazen želodec

Kot piše Cleveland Clinic, kava poveča izločanje želodčne kisline. Kofein in kislina lahko dražita želodčno sluznico, kar je problematično za ljudi z nagnjenostjo k zgagi ali refluksu. Kava na tešče se absorbira hitreje, kar poveča energijski zagon, hkrati pa lahko povzroči tresenje, nemir ali pospešen srčni utrip. Healthline poroča, da pitje kave brez zajtrka vpliva tudi na stresni hormon kortizol, kar lahko prispeva k občutku tesnobe in napetosti ter zmanjša občutek dobrobiti.

Dolgoročne posledice pitja kave brez zajtrka

Redno uživanje kave na prazen želodec lahko pri občutljivih posameznikih povzroči draženje želodčne sluznice, napihnjenost in prebavne težave. Dietetik Anthony DiMarino je za Cleveland Clinic priporočil, da pred kavo zaužijete lahek obrok, ki vsebuje beljakovine, vlaknine ali zdrave maščobe. Takšen zajtrk ublaži učinke kisline in kofeina ter zmanjša tveganje za prebavne težave.

Ali je jutranja kava vedno škodljiva?

Kot piše Healthline, večina zdravih ljudi lahko pije kavo na prazen želodec brez resnih težav. Kava izboljšuje budnost, pozornost in razpoloženje. Kljub temu je pomembno poslušati svoje telo. Če se po kavi pojavijo zgaga, napihnjenost ali nervoza, strokovnjaki svetujejo vključitev lahkega zajtrka ali prehod na druge napitke, kot je zeleni čaj.

Kako varno uživati jutranjo kavo?

Strokovnjaki svetujejo, da pred pitjem kave zaužijete lahek zajtrk z beljakovinami, vlakninami ali zdravimi maščobami. Priporočajo tudi zmerno količino kave, saj prevelik odmerek okrepi negativne učinke. Kot piše Cleveland Clinic, opazovanje telesnih odzivov pomaga prilagoditi rutino in uživati kavo brez neprijetnih posledic. Jutranja kava je za mnoge nepogrešljiv ritual, vendar način, kako jo uživate, močno vpliva na telo. Pitje kave na prazen želodec ni nujno škodljivo za vse, vendar lahko pri nekaterih povzroči prebavne težave, povišan kortizol in nelagodje. Strokovnjaki priporočajo majhen, hranljiv zajtrk pred kavo, da lahko varno uživate v jutranjem ritualu in ohranite energijo ves dan.