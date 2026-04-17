Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Kava
Preventiva

Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)

N.R.A.
17. 04. 2026 03.57
0

Jutranja kava na prazen želodec lahko povzroča prebavne težave, povišanje kortizola in draženje želodca. Preberite nasvete strokovnjakov, kako varno uživati kavo in ohraniti energijo.

Za mnoge je jutranja kava nepogrešljiv ritual, vendar lahko pitje kave na prazen želodec povzroči prebavne težave, povišan kortizol in nelagodje.

Jutranja kava na prazen želodec: kaj se dogaja z vašim telesom

Veliko ljudi začne dan s skodelico kave, še preden zaužijejo zajtrk. Takšna navada je sicer priljubljena, a strokovnjaki opozarjajo, da lahko pitje kave na prazen želodec vpliva na prebavo, hormonsko ravnovesje in raven energije.

Kava
KavaFOTO: AdobeStock

Učinki kave na prazen želodec

Kot piše Cleveland Clinic, kava poveča izločanje želodčne kisline. Kofein in kislina lahko dražita želodčno sluznico, kar je problematično za ljudi z nagnjenostjo k zgagi ali refluksu. Kava na tešče se absorbira hitreje, kar poveča energijski zagon, hkrati pa lahko povzroči tresenje, nemir ali pospešen srčni utrip.

Healthline poroča, da pitje kave brez zajtrka vpliva tudi na stresni hormon kortizol, kar lahko prispeva k občutku tesnobe in napetosti ter zmanjša občutek dobrobiti.

Želodec
ŽelodecFOTO: AdobeStock

Dolgoročne posledice pitja kave brez zajtrka

Redno uživanje kave na prazen želodec lahko pri občutljivih posameznikih povzroči draženje želodčne sluznice, napihnjenost in prebavne težave. Dietetik Anthony DiMarino je za Cleveland Clinic priporočil, da pred kavo zaužijete lahek obrok, ki vsebuje beljakovine, vlaknine ali zdrave maščobe. Takšen zajtrk ublaži učinke kisline in kofeina ter zmanjša tveganje za prebavne težave.

Ali je jutranja kava vedno škodljiva?

Kot piše Healthline, večina zdravih ljudi lahko pije kavo na prazen želodec brez resnih težav. Kava izboljšuje budnost, pozornost in razpoloženje. Kljub temu je pomembno poslušati svoje telo. Če se po kavi pojavijo zgaga, napihnjenost ali nervoza, strokovnjaki svetujejo vključitev lahkega zajtrka ali prehod na druge napitke, kot je zeleni čaj.

Kava
KavaFOTO: AdobeStock

Kako varno uživati jutranjo kavo?

Strokovnjaki svetujejo, da pred pitjem kave zaužijete lahek zajtrk z beljakovinami, vlakninami ali zdravimi maščobami. Priporočajo tudi zmerno količino kave, saj prevelik odmerek okrepi negativne učinke. Kot piše Cleveland Clinic, opazovanje telesnih odzivov pomaga prilagoditi rutino in uživati kavo brez neprijetnih posledic.

Jutranja kava je za mnoge nepogrešljiv ritual, vendar način, kako jo uživate, močno vpliva na telo. Pitje kave na prazen želodec ni nujno škodljivo za vse, vendar lahko pri nekaterih povzroči prebavne težave, povišan kortizol in nelagodje. Strokovnjaki priporočajo majhen, hranljiv zajtrk pred kavo, da lahko varno uživate v jutranjem ritualu in ohranite energijo ves dan.

Viri: Cleveland Clinic, Healthline, WebMD, Harvard Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
jutranja kava prazen želodec želodčna kislina kortizol prebavne težave
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1645