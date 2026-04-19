Zakaj se maščoba nabira okoli trebuha

Ne gre le za estetsko vprašanje, maščoba, ki se kopiči okoli notranjih organov, je presnovno aktivna in vpliva na zdravje celotnega telesa. Zakaj se prav na tem predelu tako hitro nabira? Odgovor se skriva v hormonih, stresu, prehrani in načinu življenja.
Kaj je visceralna maščoba in zakaj je bolj nevarna?
Maščoba okoli trebuha je pogosto visceralna maščoba, ki se kopiči globoko v trebušni votlini, okoli jeter, črevesja in drugih organov. Za razliko od podkožne maščobe sprošča vnetne snovi, ki vplivajo na:
- presnovo,
- krvni sladkor,
- krvni tlak,
- hormonsko ravnovesje,
- delovanje jeter.
Zaradi teh procesov je povezana s povečanim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, hormonske motnje in kronična vnetja.
Hormoni, ki odločajo, ali se maščoba kopiči v trebuhu
Kortizol, hormon stresa
Kortizol je eden ključnih hormonov, ki vplivajo na nalaganje maščobe okoli trebuha. Ko je kronično povišan:
- poveča apetit,
- spodbuja željo po sladkem in mastnem,
- upočasni presnovo,
- spodbuja shranjevanje maščobe v predelu pasu,
Zato ljudje pod stresom pogosto pridobijo težo, tudi če ne jedo bistveno več.
Inzulin, hormon, ki določa, ali maščobo porabimo ali shranimo
Pogosti skoki krvnega sladkorja povzročijo visoko izločanje inzulina. Sčasoma lahko pride do inzulinske rezistence, kar pomeni:
- telo težje porablja maščobo,
- več maščobe se shranjuje,
- maščoba se kopiči predvsem okoli trebuha.
To je eden najpogostejših mehanizmov za nastanek trebušne maščobe.
Estrogen in progesteron
Pri ženskah se maščoba okoli trebuha pogosto poveča:
- v perimenopavzi,
- po porodu,
- ob hormonskem neravnovesju,
- ob kroničnem stresu.
Ko raven estrogena pade, se maščoba prerazporedi iz bokov in stegen v trebuh.
Stres: tihi motor trebušne maščobe
Kronični stres vpliva na telo bolj, kot si večina predstavlja. Ko je telo dlje časa v 'alarmnem' stanju:
- kortizol ostane povišan,
- apetit se poveča,
- spanje se poslabša,
- presnova se upočasni,
- telo začne shranjevati energijo v obliki maščobe.
Zato lahko človek, ki je pod stresom, pridobiva težo, tudi če ne je več kot prej.
Skriti sprožilci, ki jih večina ljudi spregleda
Premalo spanja
Manj kot 7 ur spanja na noč poveča kortizol, zmanjša hormon sitosti (leptin), poveča hormon lakote (grelin). To vodi v večji apetit in kopičenje maščobe v predelu trebuha.
Sladkor in predelana hrana
Sladke pijače, peciva, bele moke in hitra hrana povzročajo:
- skoke inzulina,
- vnetja,
- hitrejše nalaganje maščobe v trebuh.
Alkohol
Alkohol se presnavlja v jetrih, kar upočasni porabo maščob. Zato se maščoba pogosto kopiči prav okoli trebuha.
Sedeč način življenja
Dolgotrajno sedenje zmanjša občutljivost na inzulin in poveča nalaganje maščobe v predelu pasu.
Starost
S staranjem se presnova upočasni, mišična masa upada, hormoni se spreminjajo – vse to spodbuja nalaganje maščobe okoli trebuha.
Kako zmanjšati maščobo okoli trebuha?
Uravnavanje kortizola
- redni sprehodi,
- dihalne tehnike,
- meditacija,
- zmanjšanje obveznosti,
- več časa v naravi.
Stabilizacija inzulina
- manj sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov,
- več beljakovin in vlaknin,
- redni obroki,
- izogibanje sladkim pijačam.
Kakovosten spanec
7 - 9 ur spanja je ključno za hormonsko ravnovesje.
Zmerna, redna vadba
- hitra hoja,
- trening za moč,
- intervalni treningi.
Preverjanje hormonov
Pri trdovratni trebušni maščobi je smiselno preveriti:
- ščitnico,
- inzulin in glukozo,
- kortizol,
- estrogen in progesteron.
Maščoba okoli trebuha ni naključje. Je posledica hormonskih sprememb, stresa, prehrane in življenjskega sloga. Ko razumemo, kako kortizol, inzulin in drugi hormoni vplivajo na presnovo, lahko sprejmemo prave korake. Z uravnavanjem stresa, kakovostnim spanjem, premišljeno prehrano in rednim gibanjem se visceralna maščoba začne zmanjševati, pogosto hitreje, kot bi pričakovali.
Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Harvard Health Publishing, National Institutes of Health (NIH)
