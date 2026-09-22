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Zobje
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Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije

N.R.A.
22. 09. 2026 03.21
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Morda skrbno pazite, koliko sladkarij pojeste, vendar imate navado, ki lahko zobe poškoduje, ne da bi se tega sploh zavedali. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na pogosto srkanje kislih pijač skozi ves dan.

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Ne gre samo za sladkor. Tudi pijače brez sladkorja lahko vsebujejo veliko kislin, ki postopoma načnejo zobno sklenino. Mednje sodijo gazirane pijače, energijske in športne pijače, sadni sokovi, pa tudi nekateri okusi gazirane vode.

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Problem ni le v tem, kaj pijete, ampak kako pogosto

Ko kislo pijačo pijete počasi in jo srkate več ur, so zobje skoraj neprestano izpostavljeni kislemu okolju. Mayo Clinic opozarja, da pogosto prigrizovanje in srkanje pijač pomeni ponavljajoče se napade kislin na zobno sklenino. Zobna sklenina se lahko zaradi kislin zmehča.

Zobje
ZobjeFOTO: AdobeStock

Če jo nato še ščetkate, lahko mehansko odstranite del oslabljene sklenine. Posledica je lahko erozija, večja občutljivost zob, sprememba njihove barve in večje tveganje za poškodbe.

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Še ena napaka: ščetkanje takoj po kisli hrani

Če ste pravkar pili limonado, pomarančni sok, gazirano pijačo ali jedli kislo sadje, zobne ščetke ne vzemite takoj v roke. Mayo Clinic priporoča, da po zaužitju zelo kisle hrane ali pijače počakate približno eno uro, preden si umijete zobe. V tem času slina pomaga nevtralizirati kisline in sklenina se ponovno utrdi.

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Medtem lahko usta splaknete z vodo. Pri kislih pijačah pomaga tudi to, da jih zaužijete ob obroku, namesto da jih pijete po požirkih skozi ves dan. Za zaščito zob je pomembno tudi redno ščetkanje dvakrat dnevno s fluoridno zobno pasto in vsakodnevno čiščenje medzobnih prostorov.

Viri: Mayo Clinic, Mayo Clinic Press, Verywell Health

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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