Zdravniki opozarjajo: ne čakajte, da se pojavi bolečina

Nekatere spremembe v telesu se lahko razvijajo počasi in brez izrazitih opozorilnih znakov – zato je preventiva pogosto pomembnejša od čakanja na težave. ''Počutim se dobro, zato verjetno ni nič narobe,'' je ena najpogostejših zmot, ki jo zdravniki opažajo pri preventivi. Prav odsotnost simptomov pa ne pomeni vedno, da je vse v redu. Redni pregledi, spremljanje dejavnikov tveganja in pozornost do sprememb v telesu lahko pomagajo težave odkriti prej, ko je ukrepanje pogosto lažje.

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Nekatere bolezni dolgo ne povzročajo bolečine

Človeško telo se lahko na spremembe prilagaja dolgo časa. Pri nekaterih zdravstvenih stanjih se prvi znaki pojavijo šele takrat, ko je težava že napredovala. Med primeri, pri katerih je preventiva posebej pomembna, strokovnjaki pogosto izpostavljajo: - visok krvni tlak, - povišan holesterol, - sladkorno bolezen tipa 2, - nekatere oblike raka, - bolezni srca in ožilja. Visok krvni tlak je na primer pogosto imenovan 'tihi ubijalec', saj lahko dolgo poteka brez očitnih simptomov, hkrati pa povečuje tveganje za resne zaplete.

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Ne čakajte na telo, da vas ustavi

Mnogi ljudje začnejo bolj skrbeti za zdravje šele, ko opazijo bolečino, utrujenost ali druge neprijetne spremembe. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da je bolj učinkovito zdravje spremljati sproti. To ne pomeni, da mora vsak človek nenehno iskati znake bolezni. Pomeni pa, da je smiselno: - poznati svoje zdravstvene dejavnike tveganja, - opravljati priporočene preventivne preglede, - spremljati krvni tlak in osnovne laboratorijske vrednosti, - biti pozoren na dolgotrajne spremembe počutja.

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Katere znake ljudje pogosto spregledajo?

Čeprav številna stanja potekajo brez simptomov, telo včasih pošilja manj očitna opozorila. Pozorni bodite predvsem na naslednje stvari. Dolgotrajno nenavadno utrujenost: Občasna utrujenost je običajna, posebej ob stresu, pomanjkanju spanja ali večjih obremenitvah. Če pa se utrujenost pojavlja dalj časa in vpliva na vsakodnevno življenje, je smiselno ugotoviti vzrok. Spremembe telesne teže brez jasnega razloga: Nenamerna izguba ali pridobivanje telesne teže je lahko posledica različnih dejavnikov, zato je pri izrazitejših spremembah priporočljiv posvet z zdravnikom. Spremembe, ki trajajo več tednov: Vztrajen kašelj, nenavadne prebavne težave, spremembe na koži, krvavitve ali druge nove težave niso nekaj, kar bi bilo dobro vedno pripisati samo staranju ali stresu.

icon-expand Nenamerna izguba teže FOTO: iStockphoto

Preventiva ni iskanje bolezni, ampak skrb zase

Veliko ljudi preventivne preglede razume kot nekaj, kar potrebujemo šele, ko obstaja sum na bolezen. V resnici je njihov namen drugačen, pomagati prepoznati tveganja in spremembe dovolj zgodaj. Zdravniki pogosto poudarjajo, da je najboljši trenutek za skrb za zdravje takrat, ko se še počutimo dobro. Takrat imamo največ možnosti, da s spremembami življenjskega sloga, spremljanjem zdravja ali pravočasnim zdravljenjem preprečimo večje težave.

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Majhni koraki, ki imajo velik vpliv

Za boljše dolgoročno zdravje niso vedno potrebne velike spremembe. Pomembne so predvsem redne navade: - dovolj gibanja, - uravnotežena prehrana, - kakovosten spanec, - opustitev kajenja, - zmerno uživanje alkohola, - obvladovanje stresa, - redni preventivni pregledi. Zdravje pogosto ne izgine čez noč. Prav zato je pomembno, da nanj ne pomislimo šele takrat, ko se pojavi bolečina.

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Kdaj je dobro obiskati zdravnika?

- Se pojavijo novi ali nenavadni simptomi, - težave trajajo dlje časa, - se stanje postopoma slabša, - imate povečano tveganje zaradi družinske zgodovine ali življenjskega sloga. Preventiva ne pomeni strahu pred boleznijo. Pomeni, da telesu prisluhnemo prej, preden nas prisili, da se ustavimo.