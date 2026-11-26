Dolgotrajno sedenje je lahko povezano tudi z večjim tveganjem za izgubo mišične mase in razvoj sarkopenije, zlasti po 60. letu. Sarkopenija je postopno zmanjševanje mišične mase, mišične moči in telesne zmogljivosti, ki je povezano s staranjem. Čeprav je določena izguba mišic z leti naravna, lahko nekatere življenjske navade proces pospešijo.

Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka

Ko večji del dneva presedimo, mišic ne obremenjujemo dovolj. Posledično dobivajo manj spodbud za ohranjanje svoje mase in moči. Raziskava, objavljena v strokovni reviji BMC Geriatrics, je analizirala podatke več kot 25.000 odraslih, starejših od 60 let. Metaanaliza je pokazala povezavo med sedečim vedenjem in večjim tveganjem za sarkopenijo. Tudi raziskava, objavljena v reviji Journal of Aging and Physical Activity , je pri starejših odraslih ugotovila povezavo med daljšim časom sedenja in manjšo mišično maso. To pomeni, da ni pomembno samo, ali se odpravimo na sprehod ali telovadimo, temveč tudi, koliko časa čez dan preživimo neaktivni.

Če opazite takšne spremembe, se posvetujte z zdravnikom. Ta lahko oceni mišično moč in po potrebi opravi dodatne preiskave.

- zmanjšana moč v rokah in nogah,

- težave pri hoji po stopnicah,

- težje vstajanje s stola ali iz postelje,

Izguba mišične mase se pogosto razvija postopoma. Med opozorilnimi znaki so:

Dobra novica je, da lahko z ustreznimi navadami veliko naredimo za ohranjanje mišične mase. Strokovnjaki priporočajo predvsem :

Redno vstajanje : dolgotrajno sedenje večkrat prekinite s kratkim sprehodom ali razgibavanjem.

Vadbo za moč: vključite vaje z lastno težo, elastikami ali utežmi, prilagojene svojim sposobnostim.

Dovolj beljakovin : poskrbite za ustrezen vnos beljakovin s prehrano.

Redno gibanje : hoja, kolesarjenje in druge oblike aktivnosti pomagajo ohranjati telesno zmogljivost.

Pri vadbi upoštevajte svoje zdravstveno stanje in se po potrebi posvetujte s strokovnjakom.