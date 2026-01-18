Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja

Čeprav je dobro znano, da dolgotrajno uživanje alkohola pomembno prispeva k razvoju bolezni jeter, je manj jasno, kako hitro lahko alkohol prizadene črevesje, ki je neposredno povezano z delovanjem jeter. Raziskovalci so ugotovili, da lahko že trije dnevi intenzivnega pitja sprožijo vnetje, oslabijo črevesno pregrado in povzročijo spremembe, ki lahko vodijo v poškodbe jeter. Takšni izsledki poudarjajo, da tveganja niso omejena le na kronične pivce, temveč se lahko pojavijo tudi po kratkih epizodah opijanja.

Kako alkohol vpliva na črevesje?

Kot navaja ScienceAlert, je črevesje tesno povezano z jetri, saj med njima poteka dvosmerna komunikacija prek žolčnih kislin, imunskih molekul in presnovkov, ki jih proizvajajo mikrobi v prebavilih. Zaradi te povezanosti lahko vpliv alkohola na en organ hitro prizadene tudi drugega.

icon-expand Pijanost FOTO: AdobeStock

Poškodbe tankega črevesa po kratkem obdobju opijanja

Raziskovalna skupina je mišim tri dni zapored dajala količino alkohola, ki bi pri človeku ustrezala približno eni steklenici vodke na dan. Pri tem niso opazili klasičnega vnetja, ki je značilno za dolgotrajno izpostavljenost alkoholu, so pa zaznali izrazite poškodbe v začetnem delu tankega črevesa. Že tri ure po zaužitju alkohola so se pojavili znaki poškodbe tkiva, ki so bili prisotni še 24 ur po zadnjem odmerku. Raziskovalci so ugotovili tudi, da je črevesna pregrada postala prepustnejša. To pomeni, da so bakterijski produkti lažje prehajali v krvni obtok, kar je sprožilo imunski odziv in dodatno obremenilo jetra, ki filtrirajo kri iz prebavil.

icon-expand Zamaščena jetra FOTO: AdobeStock

Povezava med črevesjem in jetri

Kot piše ScienceAlert, črevesna prepustnost predstavlja pomemben dejavnik pri razvoju bolezni jeter, saj vdor bakterijskih toksinov v krvni obtok povzroči vnetje in poškodbe jetrnega tkiva. Čeprav raziskava temelji na mišjem modelu, so podobni mehanizmi že potrjeni pri ljudeh s kroničnim uživanjem alkohola, kar nakazuje, da bi lahko tudi kratkotrajno opijanje imelo podobne učinke.

Kaj pomenijo ugotovitve za razumevanje vpliva alkohola?

Raziskava razkriva, da lahko že kratka obdobja intenzivnega pitja sprožijo procese, ki vodijo v poškodbe prebavil in jeter. Oslabljena črevesna pregrada in vnetje predstavljata zgodnji korak v razvoju bolezni prebavil in jeter, povzročene z alkoholom, kar poudarja potrebo po boljšem razumevanju zgodnjih faz teh sprememb. Čeprav ni povsem jasno, ali se enaki učinki pojavijo tudi pri ljudeh po le nekaj dneh opijanja, so znanstveniki že prej potrdili povezavo med kroničnim uživanjem alkohola in povečano prepustnostjo črevesja. Nova dognanja zato predstavljajo pomembno izhodišče za nadaljnje raziskave in razvoj strategij, ki bi lahko zmanjšale tveganje za poškodbe jeter.