Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Težave s srcem
Zlata leta

Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti

N.R.A.
14. 02. 2026 03.39
0

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko nekateri simptomi po 50. letu nakazujejo resne bolezni, zato jih ne smete prezreti.

Po 50. letu se tveganje za številne bolezni poveča, zato je pozornost na telesne spremembe ključna. Kot navaja Express, strokovnjaki opozarjajo, da obstaja šest simptomov, ki jih ljudje v tej starosti pogosto spregledajo, čeprav lahko nakazujejo resna zdravstvena stanja. Gre za znake, ki se lahko zdijo nepomembni ali povezani s staranjem, vendar lahko pomenijo začetek bolezni, ki zahtevajo pravočasno obravnavo.

Nenamerna izguba telesne teže

Izguba telesne teže brez sprememb v prehrani ali telesni aktivnosti je lahko opozorilni znak. Kot poroča Express, lahko takšna sprememba nakazuje bolezni prebavil, težave s ščitnico ali celo rakava obolenja. Strokovnjaki poudarjajo, da je nenadna izguba kilogramov vedno razlog za posvet z zdravnikom, saj je pogosto eden prvih znakov, da telo ne deluje pravilno.

Nenamerna izguba telesne teže.
Nenamerna izguba telesne teže.FOTO: iStockphoto

Dolgotrajna utrujenost, ki ne mine

Utrujenost je pogosta, vendar vztrajna izčrpanost, ki traja tedne ali mesece, lahko kaže na resnejše težave. Lahko je povezana z anemijo, srčno-žilnimi boleznimi ali kroničnimi vnetnimi stanji. Če se utrujenost pojavi nenadoma ali se stopnjuje, je pomembno, da jo preverite, saj lahko pomeni, da telo porablja energijo za boj proti bolezni.

Spremembe v odvajanju blata

Vsaka dolgotrajna sprememba v prebavi zahteva pozornost. Kot navaja Express, lahko vztrajna driska, zaprtje ali sprememba oblike blata nakazujejo bolezni črevesja, vključno z rakom debelega črevesa. Strokovnjaki opozarjajo, da je še posebej pomembno spremljati simptome, ki trajajo več kot nekaj tednov ali se ponavljajo.

Težave pri požiranju.
Težave pri požiranju.FOTO: AdobeStock

Težave pri požiranju

Težave pri požiranju so simptom, ki ga ljudje pogosto pripišejo starosti ali stresu, vendar lahko kažejo na resne bolezni. Express poroča, da je lahko vzrok vnetje, nevrološka motnja ali celo rak požiralnika. Če se težave stopnjujejo ali se pojavljajo redno, je nujen pregled.

Dolgotrajen kašelj brez jasnega vzroka

Kašelj, ki traja več kot tri tedne, je vedno razlog za pregled. Lahko kaže na okužbo, astmo, kronično obstruktivno pljučno bolezen ali rak pljuč. Strokovnjaki poudarjajo, da je še posebej pomembno, da kašlja ne ignorirate, če se pojavi pri nekadilcih ali če ga spremljajo bolečine v prsih.

Dolgotrajen kašelj brez jasnega vzroka.
Dolgotrajen kašelj brez jasnega vzroka.FOTO: AdobeStock

Krvavitve, ki se pojavijo brez razloga

Nepričakovane krvavitve, kot so kri v blatu, urinu ali iz nosu, lahko nakazujejo resne bolezni. Express poroča, da so lahko povezane z motnjami strjevanja krvi, vnetji ali rakavimi obolenji. Strokovnjaki opozarjajo, da je vsaka nepojasnjena krvavitev znak, ki ga morate jemati resno.

Po 50. letu je pozorno spremljanje telesnih sprememb izjemno pomembno, saj se številne bolezni razvijajo tiho in neopazno. Simptomi, ki se zdijo nepomembni, lahko v resnici pomenijo začetek resnih zdravstvenih težav. Strokovnjaki poudarjajo, da pravočasno ukrepanje omogoča boljše zdravljenje in preprečuje zaplete. Če opazite katerega od navedenih simptomov, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, saj lahko zgodnja diagnostika pomembno izboljša izid zdravljenja.

Vir: Express

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
simptomi po 50. letu prezrti znaki bolezni zgodnje odkrivanje zdravniški pregled zdravje starejših
Preventiva

Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1520