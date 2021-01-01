Vizita.si
Zdravje

Bolezni
Stanje, ki prizadene 85 % starostnikov

Cervikalna spondiloza je splošni izraz za s starostjo povezano obrabo, ki prizadene hrbtenične ploščice v vratu. Ko diski 'dehidrirajo' in se skrčijo, se razvijejo znaki osteoartritisa, vključno s kostnimi izrastki vzdolž robov kosti.
Duševno zdravje
Znaki, da ne skrbite dobro zase

Radi verjamemo, da z zdravim prehranjevanjem, dovolj gibanja in s skrbjo za kakovosten spanec naredimo vse, kar lahko. A včasih to ni dovolj.
Duševno zdravje
Zakaj 'moramo' sanjati?

Zakaj naši možgani potrebujejo sanje? Raziskave kažejo, da sanje niso le stranski produkt spanja, ampak opravljajo pomembne funkcije za naše dobro počutje. Poglejmo, kaj so zapisali na greatergood.berkeley.edu.
Prehrana
Kaj se zgodi, če žvečite nageljnove žbice?

Od ustne higiene do zdravja prebave, vključitev te majhne začimbe v vašo dnevno rutino lahko prinaša številne koristi.
Revmatična polimialgija je vnetna bolezen, ki prizadene predvsem starejše odrasle osebe. Gre za sistemsko vnetno bolezen vezivnega tkiva, ki se kaže z bolečinami in togostjo v mišicah, predvsem v ramenskem in medeničnem predelu.

Starostni tremor, znan tudi kot esencialni tremor, je nevrološko stanje, ki se najpogosteje pojavlja pri starejših osebah.

Degeneracija rumene pege (makule) ne vpliva na periferni vid, temveč na srednji del očesa. Do nje lahko pride v enem ali v obeh očesih. Prvi simptom je pogosto zamegljen ali izkrivljen predel v vidu.

Demenca z Lewyjevimi telesci je druga najpogostejša vrsta demence za Alzheimerjevo boleznijo.

Kaj je senilni pruritus, kdaj in pri kom se pojavi ter kako ga zdravimo? Vse to v nadaljevanju.

Denzitometrija je še vedno osnovna preiskava za diagnosticiranje osteoporoze.

Po petdesetem letu se lahko zdravstvene težave pojavijo nenadoma oz. se nam tako vsaj zdi. Večinoma gre za bolečine, ki nas v mladosti in mladih letih niso preveč skrbele, v srednjih letih pa nam lahko začnejo predstavljati večje težave.

Nov krvni test lahko odkrije toksične amiloidne beta oligomere, povezane z Alzheimerjevo boleznijo, leta pred pojavitvijo simptomov.

Če imate katerega od naslednjih simptomov, je dobro, da obiščete svojega osebnega zdravnika in se pogovorite o svojih težavah.

Matcha v zadnjem času dobiva vedno več pozornosti. Poglejmo si, zakaj.

V Sloveniji za neko obliko demence trpi okoli 32 000 ljudi, število pa bi se lahko do leta 2035 podvojilo. Eden od razlogov za to je, da je vsako leto odstotek starejših prebivalcev večji. Trenutno je delež ljudi, starejših od 65 let v Sloveniji 18,4%. Podobno je tudi v drugih državah zahodnega sveta, kjer se povečuje delež ljudi z demenco. A pred demenco se lahko zavarujemo, in sicer z naslednjimi sedmimi ukrepi.

Togost telesa, oteženo gibanje, otekli, pordeli in boleči sklepi, vse to povzroča revma. Poznamo več sto oblik revmatskih obolenj, prizadenejo pa lahko ljudi vseh starosti, tako moške kot ženske. Revmatične težave so pogost spremljevalec starejših ljudi, nekatere oblike revmatičnih obolenj prizadenejo kar do 80 odstotkov te populacije. Na srečo si lahko pri lajšanju težav pomagamo tudi sami.

