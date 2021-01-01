Starostne bolezni

Ukrepi, ki lahko preprečujejo demeco

V Sloveniji za neko obliko demence trpi okoli 32 000 ljudi, število pa bi se lahko do leta 2035 podvojilo. Eden od razlogov za to je, da je vsako leto odstotek starejših prebivalcev večji. Trenutno je delež ljudi, starejših od 65 let v Sloveniji 18,4%. Podobno je tudi v drugih državah zahodnega sveta, kjer se povečuje delež ljudi z demenco. A pred demenco se lahko zavarujemo, in sicer z naslednjimi sedmimi ukrepi.