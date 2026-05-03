Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija

Pogosto in dolgotrajno dremanje čez dan, še posebej v jutranjih urah, je povezano z višjo umrljivostjo. Raziskovalci iz ZDA so analizirali podatke več kot 1.300 starejših odraslih, zbranih v okviru dolgoletnega projekta Rush University Memory and Aging Project. Udeleženci so nosili zapestne senzorje, ki so več dni neprekinjeno spremljali njihovo aktivnost in počitek. To je raziskovalcem omogočilo objektiven vpogled v dolžino, pogostost in čas dremanja, nekaj, kar je v preteklih študijah pogosto temeljilo le na samoporočanju.

icon-expand Dremanje FOTO: AdobeStock

ScienceAlert povzema, da so rezultati jasni: daljši in pogostejši dnevni počitki so bili povezani z večjo verjetnostjo smrti v naslednjih letih spremljanja. Vsaka dodatna ura dremanja na dan je pomenila približno 13 odstotkov višje tveganje, vsako dodatno dnevno dremanje pa 7 odstotkov višje tveganje. Še posebej izrazito je bilo jutranje dremanje; pri tistih, ki so dremali dopoldne, je bila umrljivost približno 30 odstotkov višja kot pri tistih, ki so počivali zgodaj popoldne. Raziskovalci poudarjajo, da dremanje samo po sebi ni nevarno. Ključna ugotovitev je, da lahko pretirano dremanje kaže na skrite zdravstvene težave, kot so nevrodegenerativne bolezni, motnje spanja, srčno-žilne bolezni ali motnje cirkadianega ritma. Dremanje je lahko kompenzacijski mehanizem, način, kako telo poskuša nadomestiti težave, ki se dogajajo v ozadju.

icon-expand Dremanje FOTO: AdobeStock

ScienceAlert izpostavlja, da je prav objektivno merjenje dremanja tisto, kar daje tej študiji posebno težo. Pretekle raziskave so se pogosto zanašale na subjektivne ocene, ki so nezanesljive. Tokrat pa so raziskovalci imeli na voljo skoraj dve desetletji podatkov, zbranih z nosljivimi napravami, kar omogoča natančnejše razumevanje povezav med dremanjem in zdravjem. Čeprav študija ne dokazuje, da dremanje povzroča zdravstvene težave, odpira pomembno vprašanje: ali bi lahko spremljanje vzorcev dremanja postalo preprost način za zgodnje odkrivanje bolezni? Avtorji menijo, da bi lahko. Redno spremljanje dnevnega počitka bi lahko pomagalo zdravnikom prepoznati spremembe, ki nakazujejo poslabšanje zdravja, še preden se pojavijo drugi simptomi.

icon-expand Dremanje FOTO: AdobeStock

Dremanje ostaja koristno, a pri starejših lahko postane dragocen pokazatelj zdravstvenega stanja. Če se vzorci dremanja nenadoma spremenijo, postanejo pogostejši, daljši ali se premaknejo v jutranje ure, je to lahko znak, da telo nekaj sporoča.