Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Dremanje
Starostne bolezni

Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija

N.R.A.
03. 05. 2026 03.53
0

Dremanje je lahko izjemno koristno, izboljša budnost, spomin, reakcijski čas in celo zmanjša posledice pomanjkanja spanja. A nova raziskava, o kateri poroča ScienceAlert, opozarja, da pri starejših odraslih določeni vzorci dremanja niso tako nedolžni, kot se zdijo.

Pogosto in dolgotrajno dremanje čez dan, še posebej v jutranjih urah, je povezano z višjo umrljivostjo. Raziskovalci iz ZDA so analizirali podatke več kot 1.300 starejših odraslih, zbranih v okviru dolgoletnega projekta Rush University Memory and Aging Project. Udeleženci so nosili zapestne senzorje, ki so več dni neprekinjeno spremljali njihovo aktivnost in počitek. To je raziskovalcem omogočilo objektiven vpogled v dolžino, pogostost in čas dremanja, nekaj, kar je v preteklih študijah pogosto temeljilo le na samoporočanju.

Dremanje
DremanjeFOTO: AdobeStock

ScienceAlert povzema, da so rezultati jasni: daljši in pogostejši dnevni počitki so bili povezani z večjo verjetnostjo smrti v naslednjih letih spremljanja. Vsaka dodatna ura dremanja na dan je pomenila približno 13 odstotkov višje tveganje, vsako dodatno dnevno dremanje pa 7 odstotkov višje tveganje. Še posebej izrazito je bilo jutranje dremanje; pri tistih, ki so dremali dopoldne, je bila umrljivost približno 30 odstotkov višja kot pri tistih, ki so počivali zgodaj popoldne.

Raziskovalci poudarjajo, da dremanje samo po sebi ni nevarno. Ključna ugotovitev je, da lahko pretirano dremanje kaže na skrite zdravstvene težave, kot so nevrodegenerativne bolezni, motnje spanja, srčno-žilne bolezni ali motnje cirkadianega ritma. Dremanje je lahko kompenzacijski mehanizem, način, kako telo poskuša nadomestiti težave, ki se dogajajo v ozadju.

Dremanje
DremanjeFOTO: AdobeStock

ScienceAlert izpostavlja, da je prav objektivno merjenje dremanja tisto, kar daje tej študiji posebno težo. Pretekle raziskave so se pogosto zanašale na subjektivne ocene, ki so nezanesljive. Tokrat pa so raziskovalci imeli na voljo skoraj dve desetletji podatkov, zbranih z nosljivimi napravami, kar omogoča natančnejše razumevanje povezav med dremanjem in zdravjem.

Čeprav študija ne dokazuje, da dremanje povzroča zdravstvene težave, odpira pomembno vprašanje: ali bi lahko spremljanje vzorcev dremanja postalo preprost način za zgodnje odkrivanje bolezni? Avtorji menijo, da bi lahko. Redno spremljanje dnevnega počitka bi lahko pomagalo zdravnikom prepoznati spremembe, ki nakazujejo poslabšanje zdravja, še preden se pojavijo drugi simptomi.

Dremanje
DremanjeFOTO: AdobeStock

Dremanje ostaja koristno, a pri starejših lahko postane dragocen pokazatelj zdravstvenega stanja. Če se vzorci dremanja nenadoma spremenijo, postanejo pogostejši, daljši ali se premaknejo v jutranje ure, je to lahko znak, da telo nekaj sporoča.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
dremanje zdravje starejših kakovost spanja zgodnje odkrivanje bolezni zdravstvena tveganja
Zdravje

Pokate členke? Po branju boste s tem prenehali

Vizita.si Starejši odrasli, ki manj spijo, imajo večjo verjetnost, da bodo zboleli za več kroničnimi boleznimi
Vizita.si 7 telesnih znakov, da vam primanjkuje spanja (in zakaj jih ne smete ignorirati)
Vizita.si Pomembnost redne telesne aktivnosti pri preprečevanju bolezni v starosti
Vizita.si Kako lahko starostniki izboljšate spanje?
Vizita.si 5 razlogov za utrujenost
Vizita.si Žensko zdravje po 50. letu: kako si lahko lajšate poletne tegobe?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1685