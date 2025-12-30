Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Alzheimerjeva bolezen
Zlata leta

Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence

N.R.A.
30. 12. 2025 03.59
0

Britanski raziskovalci napovedujejo obdobje, ki bi lahko popolnoma spremenilo potek Alzheimerjeve bolezni.

Po desetletjih omejenih možnosti zdravljenja se prvič odpira realna možnost, da bi bolezen ne le upočasnili, temveč jo nekoč tudi preprečili ali celo pozdravili. Strokovnjaki poudarjajo, da je napredek v zadnjih letih tako hiter, da govorijo o 'življenjsko pomembnih spremembah' v naslednjih petih do desetih letih.

Zakaj so znanstveniki bolj optimistični kot kadarkoli prej?

Raziskovalci, ki so sodelovali v oddaji BBC Today, poudarjajo, da se pogled na demenco hitro spreminja. Alzheimerjeva bolezen je dolgo veljala za neizogiben del staranja, danes pa jo znanstveniki obravnavajo kot bolezen, ki jo je mogoče zdraviti, upočasniti in potencialno preprečiti.

V Združenem kraljestvu z demenco živi skoraj milijon ljudi, večina z Alzheimerjevo boleznijo, število pa bo v prihodnjih letih še naraščalo. Do nedavnega so bile terapije usmerjene predvsem v lajšanje simptomov, ne pa v spreminjanje poteka bolezni.

Demenca
DemencaFOTO: AdobeStock

Dr. Clare Durrant z Univerze v Edinburghu poudarja, da je v raziskovalni skupnosti prisotnega več optimizma kot kadarkoli prej. Po njenih besedah:

- Alzheimerjeva bolezen je bolezen, ne neizogibna usoda.

- Zgodovina medicine kaže, da se bolezni lahko zdravi ali pozdravi.

- Ni dokazov, da je Alzheimer 'del človeške narave', kot bi bil neizogiben pri visoki starosti.

Kako potekajo raziskave, ki bi lahko spremenile prihodnost

BBC-jevi novinarji so obiskali Edinburgh Royal Infirmary, kjer so nevrokirurgi med operacijo tumorjev omogočili dostop do majhnih količin zdravega možganskega tkiva. To tkivo, ki bi sicer končalo v odpadku, je za raziskovalce izjemno dragoceno. Dr. Durrant ga opisuje kot 'popoln človeški možganski model v posodi', saj omogoča:

- opazovanje, kako toksične beljakovine (amiloid, tau) poškodujejo sinapse,

- testiranje, kako to poškodbo preprečiti ali ustaviti,

- razumevanje zgodnjih faz Alzheimerjeve bolezni na živem človeškem tkivu.

Tkivo mora v laboratorij prispeti v dveh urah, nato ga razrežejo na izjemno tanke rezine in ohranijo pri življenju s posebno opremo.

Demenca
DemencaFOTO: AdobeStock

''Še nikoli ni bilo toliko upanja''

Dr. Durrant pravi, da je današnji napredek največji v njeni karieri in da verjame, da bo v svojem življenju videla resnično pomembne spremembe pri zdravljenju Alzheimerjeve bolezni.

Prihod zdravil lecanemab in donanemab, prvih terapij, ki upočasnjujejo napredovanje Alzheimerjeve bolezni, je prelomnica. Kdaj, če bodo, zdravila dostopna pri nas, se še ne ve. Ta zdravila ne zdravijo simptomov, temveč posegajo v sam potek bolezni in to je odprlo vrata:

- večjemu financiranju,

- več raziskovalcem,

- več sodelovanju farmacevtske industrije,

- hitrejšemu razvoju novih terapij.

Profesorica Tara SpiresJones poudarja, da se je tempo raziskav 'drastično pospešil'.

Demenca
DemencaFOTO: AdobeStock

Kaj lahko pričakujemo v prihodnjih letih?

Kratkoročno lahko pričakujemo upočasnitev ali celo popolno zaustavitev napredovanja bolezni. Dolgoročno pa cilji obsegajo preprečevanje razvoja demence in morebitno popolno ozdravitev. Strokovnjaki predvidevajo, da bodo prihodnje terapevtske strategije temeljile na kombinaciji večjega števila pristopov hkrati, ne zgolj na eni ciljno usmerjeni farmacevtski učinkovini.

To bi lahko pomenilo:

- preprečevanje nastanka toksičnih beljakovinskih agregatov,

- zaščito sinaptičnih povezav,

- spodbujanje regeneracije poškodovanih nevronskih mrež.

Profesorica Fiona Carragher z inštituta Alzheimer's Society poudarja, da smo "na pragu izjemnih prebojnih odkritij" ter da desetletja vloženega raziskovalnega dela zdaj končno obrodijo sadove. Raziskave na področju Alzheimerjeve bolezni so vstopile v novo, obetavno obdobje. Po letih dojemanja bolezni kot neizbežne in neozdravljive, znanstveniki danes utemeljeno verjamejo, da je mogoče:

- upočasniti njen potek,

- ustaviti njeno napredovanje,

- preprečiti njen nastanek,

- ter v daljši perspektivi morda celo doseči popolno ozdravitev.

Napredek je izjemen, stopnja optimizma pa je višja kot kadarkoli doslej, kar milijonom posameznikov po vsem svetu daje pomemben up.

Vir: Daily Mail

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
demenca Alzheimerjeva bolezen zdravljenje raziskave preboj
Zlata leta

Bi lahko z zmanjšanjem vnosa kalorij zaščitili svoje možgane pred staranjem?

SORODNI ČLANKI

Ali lahko vaše vozniške navade razkrivajo zgodnji kognitivni upad?
Novice

Ali lahko vaše vozniške navade razkrivajo zgodnji kognitivni upad?

Demenca: v kateri starosti jo najpogosteje diagnosticirajo in zakaj je zgodnje prepoznavanje ključno
Zlata leta

Demenca: v kateri starosti jo najpogosteje diagnosticirajo in zakaj je zgodnje prepoznavanje ključno

Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Prehrana

Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?

Novo odkritje: Preprost test urina lahko kaže na tveganje za demenco
Zlata leta

Novo odkritje: Preprost test urina lahko kaže na tveganje za demenco

V Sloveniji bodo kmalu dostopna nova zdravila za Alzheimerjevo bolezen
Zlata leta

V Sloveniji bodo kmalu dostopna nova zdravila za Alzheimerjevo bolezen

Ali lahko zmanjšamo tveganje za demenco?
Zlata leta

Ali lahko zmanjšamo tveganje za demenco?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Pijana in nedostojna hodila po cesti ter ustavljala vozila
Pijana in nedostojna hodila po cesti ter ustavljala vozila
šport
Pogačar zrežiral novo zgodovinsko sezono za slovensko kolesarstvo
Pogačar zrežiral novo zgodovinsko sezono za slovensko kolesarstvo
popin
Šestdesetletnica, ki letom uspešno kljubuje: znova pozirala v kopalkah
Šestdesetletnica, ki letom uspešno kljubuje: znova pozirala v kopalkah
odkrijte carobnost rogle zimska pravljica ki se ji je tezko upreti.html
Odkrijte čarobnost Rogle: Zimska pravljica, ki se ji je težko upreti
Odkrijte čarobnost Rogle: Zimska pravljica, ki se ji je težko upreti
Vizita.si
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Okusno.je
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Zadovoljna.si
Tako je slavni igralec videti danes
Tako je slavni igralec videti danes
Moskisvet.com
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
Bibaleze.si
Dvojčka sta jo že prehitela
Dvojčka sta jo že prehitela
Cekin.si
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Dominvrt.si
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Dominvrt.si
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331