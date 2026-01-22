Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo

Nova raziskava pa razkriva, da lahko že ena preprosta sprememba v prehrani, občutno zmanjšanje vnosa ultrapredelanih živil, prinese pomembne koristi za zdravje. Udeleženci raziskave so ohranili običajen, uravnotežen jedilnik, vendar so ultrapredelana živila zmanjšali na minimum. Rezultati so pokazali izboljšano presnovno zdravje, izgubo telesne teže in manj vnetnih procesov, kar potrjuje, da lahko majhna sprememba prehranskih navad pomembno vpliva na kakovost življenja v starejših letih.

icon-expand Mišična masa starostniki FOTO: AdobeStock

Kako zmanjšanje ultrapredelanih živil vpliva na zdravje starejših

Kot navaja ScienceAlert, ultrapredelana živila predstavljajo več kot polovico povprečnega ameriškega energijskega vnosa. Gre za izdelke, ki vsebujejo industrijske dodatke, kot so emulgatorji, barvila, ojačevalci okusa in konzervansi. Raziskave jih povezujejo s slabšimi zdravstvenimi izidi, vključno z debelostjo, inzulinsko odpornostjo in srčno-žilnimi boleznimi.

Potek raziskave in prehranski pristop

Raziskovalci so v študijo vključili Američane, stare 65 let ali več, ki so imeli prekomerno telesno težo ali presnovne dejavnike tveganja. Udeleženci so osem tednov sledili dvema različnima prehranskima načrtoma z manj kot 15 odstotki ultrapredelanih živil. Eden je vseboval pusto rdeče meso, drugi pa je bil vegetarijanski z mlečnimi izdelki in jajci. Med obema fazama so se za dva tedna vrnili k običajni prehrani.

icon-expand Starostniki FOTO: AdobeStock

Kot piše ScienceAlert, udeleženci niso imeli navodil za zmanjšanje kalorij ali povečanje telesne aktivnosti. Raziskovalci so jim pripravili in razdelili vse obroke, ki so temeljili na minimalno predelanih sestavinah in sledili prehranskim smernicam za Američane.

Rezultati: izguba maščobe in izboljšana presnova

Udeleženci so med obdobjem zmanjšanega vnosa ultrapredelanih živil spontano zaužili manj kalorij in izgubili telesno težo, vključno z zmanjšanjem trebušne maščobe. Poleg tega so se izboljšali ključni presnovni kazalniki: - povečala se je občutljivost na inzulin, - znižale so se ravni škodljivega holesterola, - zmanjšali so se vnetni markerji, - uravnovesili so se hormoni, ki vplivajo na apetit in presnovo. Kot poroča ScienceAlert, so bile koristi podobne ne glede na to, ali je prehrana vsebovala meso ali ne.

Zakaj je zmanjšanje ultrapredelanih živil tako pomembno

Ultrapredelana živila so priročna, cenovno dostopna in razširjena, vendar številne epidemiološke raziskave kažejo, da so povezana s povečanim tveganjem za kronične bolezni, kot sta sladkorna bolezen tipa 2 in srčno-žilne bolezni. Pri starejši populaciji je ohranjanje presnovnega zdravja ključno za mobilnost, samostojnost in splošno dobro počutje.

icon-expand Procesirana hrana FOTO: AdobeStock

Kot piše ScienceAlert, je ta raziskava prva, ki je v realnih pogojih pokazala, da lahko že zmerno zmanjšanje ultrapredelanih živil, brez drastičnih dietnih sprememb, prinese merljive koristi za zdravje starejših odraslih. Čeprav je bila študija majhna, odpira pomembna vprašanja za prihodnje raziskave: ali lahko takšne spremembe dolgoročno preprečijo bolezni, kako ljudem olajšati zmanjšanje ultrapredelanih živil in kateri deli predelave hrane najbolj vplivajo na zdravje. Odgovori bi lahko pomagali oblikovati bolj zdrave prehranske smernice in spodbuditi živilsko industrijo k razvoju bolj kakovostnih izdelkov. Zmanjšanje ultrapredelanih živil se tako kaže kot preprosta, izvedljiva in učinkovita strategija za izboljšanje presnovnega zdravja starejših odraslih. Tudi brez strogih dietnih omejitev lahko ta sprememba vodi do izgube telesne maščobe, boljšega hormonskega ravnovesja in zmanjšanja vnetnih procesov. V času, ko se delež starejše populacije hitro povečuje, je tak pristop izjemno dragocen za ohranjanje vitalnosti, samostojnosti in kakovosti življenja.