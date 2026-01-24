Raziskovalci razkrivajo mehanizem, ki bi lahko pojasnil, zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje.

Kako Alzheimerjeva bolezen vpliva na socialni spomin

Kot navaja ScienceAlert, se Alzheimerjeva bolezen pogosto začne z motnjami kratkoročnega spomina, nato pa postopoma prizadene tudi razpoloženje, orientacijo in sposobnost koncentracije. Med simptomi, ki najgloblje posežejo v kakovost življenja, je izguba socialnega spomina, sposobnosti, da prepoznamo ljudi, ki so nam bili nekoč najbližji. Nova raziskava, ki sta jo izvedli Univerza v Virginiji in Virginia Tech, ponuja pomemben vpogled v to, zakaj se prav ta del spomina tako hitro poruši.

icon-expand Demenca FOTO: AdobeStock

Strukture, ki ohranjajo stabilnost med nevroni

Raziskovalci so pri miših preučevali posebne podporne strukture v možganih, ki skrbijo za stabilnost povezav med živčnimi celicami. Te strukture delujejo kot zaščitna mreža, ki omogoča, da se informacije o znanih osebah ohranijo in hitro prikličejo. Ko so se te mreže začele razgrajevati, so miši izgubile sposobnost razlikovanja med znanimi in neznanimi osebami, medtem ko je spomin na predmete ostal presenetljivo dobro ohranjen. To kaže, da je socialni spomin izjemno občutljiv na spremembe v teh podpornih sistemih.

icon-expand Demenca FOTO: AdobeStock

Zakaj je socialni spomin tako ranljiv

Kot piše ScienceAlert, je raziskovalna skupina ugotovila, da razgradnja teh struktur neposredno vpliva na prepoznavanje bližnjih. Socialni spomin je namreč odvisen od zelo natančno usklajenih nevronskih povezav, ki morajo ostati stabilne dlje časa. Ko se te povezave začnejo spreminjati, možgani ne zmorejo več pravilno obdelovati informacij o ljudeh, ki so bili nekoč dobro znani. To odkritje odpira možnost, da bi prihodnje terapije lahko ciljale prav na ohranjanje teh občutljivih podpornih mrež in s tem upočasnile izgubo prepoznavanja bližnjih oseb.

Preberi še En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni

Razumevanje, kako se spreminjajo te nevronske strukture, je ključno za razvoj novih pristopov, ki bi lahko pomagali bolnikom ohraniti pomembne socialne vezi. Čeprav gre za zgodnje raziskave na živalskem modelu, ponujajo dragocen vpogled v mehanizme, ki bi lahko nekoč omogočili boljše zdravljenje in boljšo kakovost življenja ljudi z Alzheimerjevo boleznijo.