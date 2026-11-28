Tresenje rok oziroma tremor je lahko posledica sprememb v živčnem sistemu, lahko je povezano z določenimi boleznimi, včasih pa ga povzročijo zdravila, stres, utrujenost ali preveč kofeina. Pomembno je predvsem, kdaj se tresenje pojavi, kako je izrazito in ali ga spremljajo še drugi simptomi.

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Zakaj se tresenje rok pogosteje pojavlja v starosti?

S staranjem postaja tresenje rok pogostejše, vendar to ne pomeni, da je vsako tresenje normalen del staranja. Gre za nehotene, ritmične gibe mišic, ki jih človek ne more povsem nadzorovati. Tudi zdravi ljudje imamo lahko zelo blago fiziološko tresenje rok. Običajno ga skoraj ne opazimo, lahko pa postane izrazitejše ob utrujenosti, stresu, pomanjkanju spanja, uživanju kofeina ali nekaterih zdravilih. S starostjo je lahko takšno tresenje bolj opazno. Pri starejših je treba pomisliti tudi na različne nevrološke bolezni in druge zdravstvene težave, ki lahko povzročijo ali poslabšajo tresenje.

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5 najpogostejših razlogov, zakaj se starejšim tresejo roke

1. Esencialni tremor To je pogosta nevrološka motnja, ki povzroča nehoteno tresenje rok med gibanjem in otežuje vsakodnevna opravila, kot sta pitje ali pisanje. Pogostejši je pri starejših in se lahko deduje, vendar ni isto kot Parkinsonova bolezen. 2. Parkinsonova bolezen Pri tej bolezni se tresenje najpogosteje pojavi, ko so roke v mirovanju. Spremljajo jo lahko tudi upočasnjeno gibanje, togost mišic in težave z ravnotežjem, zato je pri teh znakih nujen pregled pri zdravniku.

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3. Zdravila Tresenje rok je lahko stranski učinek nekaterih zdravil, na primer za astmo ali depresijo. Starejši so na to še posebej občutljivi, ker pogosto jemljejo več zdravil hkrati. Zdravila pa nikoli ne smemo ukiniti sami. 4. Motnje delovanja ščitnice in nihanje krvnega sladkorja Tresenje lahko povzročita tudi preveč delujoča ščitnica ali prenizek krvni sladkor. V takratnih primerih se lahko pojavijo še potenje, nemir, lakota ali omotica. 5. Stres, utrujenost in kofein Tresenje je lahko posledica stresa, tesnobe, pomanjkanja spanja ali prevelike količine kofeina. Če pa tresenje ne preneha ali se stopnjuje, je potreben obisk zdravnika.

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Kako razlikovati med esencialnim tremorjem in Parkinsonovo boleznijo?

Pomembna razlika je, kdaj se tresenje pojavi. Pri esencialnem tremorju se roke običajno tresejo predvsem med gibanjem oziroma opravljanjem nalog. Tresenje je lahko izrazitejše, ko človek drži kozarec, piše ali iztegne roke predse. Pri Parkinsonovi bolezni je tresenje pogosto najbolj opazno v mirovanju, ko so mišice sproščene. Običajno ga spremljajo tudi drugi znaki, kot so upočasnjeno gibanje, mišična togost in spremembe hoje. Vendar samo na podlagi tega razlikovanja ni mogoče postaviti diagnoze. Nekateri ljudje imajo lahko netipične simptome, pri posamezniku pa se lahko pojavita tudi obe vrsti tremorja.

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Kdaj je tresenje rok razlog za obisk zdravnika?

Če se tresenje pojavi občasno in je povezano z utrujenostjo, stresom ali kofeinom, običajno ni razloga za preplah. Drugače je, če se pojavlja redno, se stopnjuje ali začne ovirati vsakodnevne dejavnosti. Zdravnika obiščite, če : - se vam roke začnejo tresti brez jasnega razloga, - tresenje postopoma postaja izrazitejše, - zaradi tresenja težko jeste, pijete, pišete ali se oblačite, - se poleg tresenja pojavljajo mišična togost, upočasnjeno gibanje ali težave z ravnotežjem, - se tresenje pojavi po uvedbi novega zdravila. Če se tresenje začne nenadoma in ga spremljajo šibkost ene strani telesa, povešen ustni kot, motnje govora, nenadna zmedenost ali huda vrtoglavica, je treba pomisliti na možgansko kap in takoj poklicati 112.

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Kako zdravnik ugotovi vzrok tresenja?

Zdravnik najprej ugotovi, kdaj in kako se tresenje roke pojavlja, ter opravi pregled živčevja in morebitne krvne preiskave. Zdravljenje je odvisno od vzroka in vključuje odpravo težav, zdravila ali druge postopke. Tresenje ni nujno posledica starosti, zato je pomembno, da opazujemo njegove znake in pravočasno poiščemo vzrok.