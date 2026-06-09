Zakaj so ženske bolj izpostavljene tveganju za demenco?

Nova raziskava je pokazala, da poti, ki vodijo do diagnoze demence, pri moških in ženskah niso enake. Čeprav so dejavniki tveganja, kot so telesna neaktivnost, visok krvni tlak in diabetes, dobro znani, študija poudarja, da ti dejavniki ne vplivajo na vse enako. Pri ženskah se zdi, da kopičenje različnih tveganj skozi življenje povzroča večjo škodo na možganih kot pri moških. Ena od devetih odraslih oseb v ZDA, starejših od 65 let, ima Alzheimerjevo bolezen, pri čemer sta kar dve tretjini obolelih ženske. Rezultati te študije pomagajo razumeti, zakaj je ta razlika tako izrazita in zakaj se ženski možgani morda slabše odzivajo na nekatere kronične zdravstvene težave.

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Analiza 13 ključnih dejavnikov tveganja pri moških in ženskah

Znanstveniki so preučili 13 dejavnikov tveganja, ki vključujejo vse od prehrane do genetskih predispozicij. Ugotovili so, da se moški in ženske soočajo z različnimi izzivi. Medtem ko ženske pogosteje trpijo za depresijo in pomanjkanjem spanja, se moški bolj soočajo z naglušnostjo in alkoholom. Vendar pa so nekatere težave, kot so visok krvni tlak, izguba sluha in sladkorna bolezen, pri ženskah povzročile znatno nižje rezultate na kognitivnih testih kot pri moških. Posebno pozornost so namenili tudi indeksu telesne mase (ITM); povišan ITM je bil povezan s slabšo kognicijo pri ženskah v 50. in 60. letih, kar pa pri starejših skupinah ni bilo tako očitno.

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Nekateri dejavniki, kot sta diabetes in visok pritisk, bolj uničujejo žensko kognicijo kot moško, ne glede na pogostost njihovega pojavljanja.

Izobraževanje in holesterol: nepričakovani zaščitni učinki

Zanimivo je, da niso vsi rezultati študije kazali na negativne trende. Znanstveniki so ugotovili, da izobrazba in celo raven holesterola pri ženskah kažeta nekatere zaščitne učinke na kognicijo. Večja izobraženost je povezana z boljšim ohranjanjem miselnih funkcij, kar je lahko ključno za žensko populacijo. Poleg tega raziskovalci poudarjajo, da so vsi ti dejavniki tveganja spremenljivi. To pomeni, da s spremembami v življenjskem slogu – več gibanja, uravnotežena prehrana, zdravljenje depresije – lahko aktivno vplivamo na zmanjšanje tveganja, ne glede na to, kakšna je statistična napoved za naš spol.

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Zakaj so ženske bolj ranljive? Možne biološke razlage

Naslednje vprašanje za znanstvenike je: zakaj? Zakaj bi sladkorna bolezen ali visok krvni tlak ženski kogniciji škodila bolj kot moški? Čeprav odgovori še niso povsem jasni, raziskovalci domnevajo, da so vpletene hormonske spremembe, predvsem okoli obdobja menopavze. Izguba določenih hormonov, ki sicer ščitijo možgane, bi lahko pomenila, da so ženske v tem obdobju bolj občutljive na škodljive vplive okolja in bolezni. Kot poudarja Judy Pa, moramo v raziskave vključiti vpliv spola, da bi lahko zares razumeli kognitivno zdravje in našli načine za učinkovito preprečevanje Alzheimerjeve bolezni, ki zdaj prizadene toliko žensk.