Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Mišice starostniki
Zlata leta

Sarkopenija: utemeljen pristop k ohranjanju mišic v starosti

N.R.A.
21. 05. 2026 03.02
0

S staranjem telo prehaja skozi številne biološke spremembe, med katerimi je ena najopaznejših izguba mišične mase. Gre za proces, imenovan sarkopenija, ki se začne že po 30. letu, postopoma napreduje in se po 60. letu še pospeši.

Kot piše Mayo Clinic, lahko posamezniki brez ustrezne vadbe in prehrane izgubijo do 3–5 % mišične mase na desetletje, kar močno vpliva na gibljivost, ravnotežje, moč in samostojnost. A ta proces ni neizogiben – s pravilnim pristopom ga lahko bistveno upočasnimo, celo obrnemo.

Vitalnost po 40. letu: kako prepoznati, da vaše telo odlično deluje
Preberi še
Vitalnost po 40. letu: kako prepoznati, da vaše telo odlično deluje

Zakaj starost vpliva na mišično maso

Hormonske spremembe

S staranjem se zmanjšuje raven hormonov, ki vplivajo na rast in obnovo mišic – predvsem testosterona, rastnega hormona in estrogena. Kot navaja WebMD, nižje ravni hormonov zmanjšajo mišično sintezo, kar pomeni, da telo počasneje obnavlja mišično tkivo po naporu in vadbi.

Mišična masa starostniki
Mišična masa starostnikiFOTO: AdobeStock

Manjša telesna dejavnost

Starejši se pogosto manj gibljejo – bodisi zaradi bolečin, pomanjkanja motivacije ali drugih zdravstvenih težav. Po podatkih Verywell Health neaktivnost vodi do hitrejšega propadanja mišičnih vlaken, še posebej tipa II (hitrih mišičnih vlaken, ki skrbijo za moč in eksplozivnost).

S temi triki boste tudi s starostjo ohranili mišično maso
Preberi še
S temi triki boste tudi s starostjo ohranili mišično maso

Spremembe v presnovi beljakovin

Kot poudarja John Hopkins Medicine, se z leti zmanjša učinkovitost telesa pri uporabi zaužitih beljakovin za gradnjo mišične mase. Telo starejših zato potrebuje več beljakovin, da doseže enak anabolični učinek kot pri mlajših odraslih.

Kako 'najlažje' pridobiti mišično maso?
Preberi še
Kako 'najlažje' pridobiti mišično maso?

Kronična vnetja in bolezni

Povečana prisotnost nizkointenzivnega vnetja (t. i. inflammaging) vpliva na mišično presnovo. Po podatkih TheHealthy kronična stanja, kot so sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni in artritis, dodatno zavirajo mišično rast in spodbujajo izgubo mišične mase.

Mišična masa starostniki
Mišična masa starostnikiFOTO: AdobeStock

Pomanjkanje ključnih hranil

Pomanjkanje vitamina D, kalcija, vitamina B12 in omega-3 maščobnih kislin pogosto spremlja starost. Kot piše Cleveland Clinic, prav ti dejavniki igrajo pomembno vlogo pri zdravju mišic, vključno z njihovo kontrakcijo, obnovo in energijsko presnovo.

Kako se lotiti pridobivanja mišične mase?
Preberi še
Kako se lotiti pridobivanja mišične mase?

Kako ohraniti mišično maso v zrelih letih

Vadba z uporom – nepogrešljiva osnova

Po podatkih Mayo Clinic je vadba z lastno težo ali utežmi najbolj učinkovit način za ohranjanje mišične mase. Priporočena je vadba 2- do 3-krat tedensko, ki vključuje večje mišične skupine. Kombinacija vaj za moč, ravnotežje in gibljivost ohranja funkcionalnost telesa in zmanjšuje tveganje za padce.

Mišična masa starostniki
Mišična masa starostnikiFOTO: AdobeStock

Ustrezen vnos beljakovin

Starejši odrasli naj bi dnevno zaužili od 1,0 do 1,2 g beljakovin na kilogram telesne teže, kot svetuje Verywell Health. Kakovostni viri beljakovin so pusto meso, jajca, ribe, stročnice, mlečni izdelki in tofu. Pomembno je, da se beljakovine vnašajo enakomerno čez dan – tudi pri zajtrku.

Kako do trebušnih mišic? Vsekakor ne v enem mesecu
Preberi še
Kako do trebušnih mišic? Vsekakor ne v enem mesecu

Vitamin D in kalcij

Kot piše WebMD, vitamin D spodbuja mišično moč in zmanjšuje tveganje za padce. Priporočen je dnevni vnos med 800 in 1000 IU, po potrebi tudi več. V kombinaciji s kalcijem (1200 mg dnevno) prispeva k zdravju mišično-skeletnega sistema.

Mišice mlad človek
Mišice mlad človekFOTO: Shutterstock

Omega-3 maščobne kisline

Po podatkih Health omega-3 maščobe iz ribjega olja zmanjšujejo vnetje, spodbujajo mišično sintezo in izboljšujejo splošno presnovo. Uživanje mastnih rib (losos, sardine, skuša) ali dodatkov je priporočljivo vsaj dvakrat tedensko.

Mišični vozli: kaj so, zakaj nastanejo in kako jih odpraviti?
Preberi še
Mišični vozli: kaj so, zakaj nastanejo in kako jih odpraviti?

Dober spanec in regeneracija

Med spanjem se sproščajo hormoni, ključni za regeneracijo mišic. Kot poudarja TheHealthy, pomanjkanje spanja neposredno vpliva na zmanjšano sposobnost obnove tkiva in večje kopičenje maščob v mišicah. Priporočenih je vsaj 7–8 ur kakovostnega spanca na noč.

Telovadba
TelovadbaFOTO: Dreamstime

Izogibanje sarkopeniji: ko ni več le estetika, temveč nuja

Izguba mišične mase ni zgolj estetski problem. Vpliva na samostojnost, ravnotežje, sposobnost vstajanja s stola, hoje, dvigovanja predmetov in celo na delovanje srca. Kot piše John Hopkins Medicine, ohranjena mišična masa zmanjšuje tveganje za hospitalizacijo, okužbe in prezgodnjo smrt.

Kako lajšati bolečine v mišicah po treningu?
Preberi še
Kako lajšati bolečine v mišicah po treningu?

Pravočasno ukrepanje, telesna aktivnost, prehrana in splošna skrb za zdrav življenjski slog so temelji preventive. Še več – mišično maso je mogoče graditi tudi v 70. ali 80. letu, čeprav počasneje. Telo se zmore odzvati, če mu ponudimo prave pogoje.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Verywell Health, John Hopkins Medicine, TheHealthy, Health, myClevelandClinic

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
mišična masa pri starejših kako preprečiti sarkopenijo izguba mišic s starostjo ohranjanje mišične mase vadba za starejše beljakovine v starosti vitamin D mišice
Zdravje

To sta leti, ko se telo najhitreje postara

Vizita.si S temi triki boste tudi s starostjo ohranili mišično maso
24ur.com BLOG: Sarkopenija: starostni upad mišične mase
Vizita.si Kaj je sarkopenija?
Zadovoljna.si Kako upočasniti upad mišic s staranjem?
Vizita.si Po 40. letu se presnova upočasni – a malokdo ve, kaj to pomeni
Vizita.si Neprijetna tegoba, ki smo ji z leti vse bolj izpostavljeni
Zadovoljna.si To je ključnega pomena v boju proti staranju
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732