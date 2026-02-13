Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico

Parkinsonova bolezen je najpogosteje prepoznana po tresenju, upočasnjenem gibanju in težavah z ravnotežjem, vendar strokovnjaki opozarjajo, da se bolezen pogosto začne razvijati veliko prej, kot se pojavijo klasični simptomi. Kot navaja Express, lahko telo že več let pred vidnimi motoričnimi spremembami opozarja na nevrološke spremembe, ki jih ljudje pogosto spregledajo ali pripišejo drugim težavam.

Spremembe v spanju kot zgodnji opozorilni znak

Strokovnjaki poudarjajo, da se pri številnih bolnikih pojavi izrazita motnja spanja, ki je lahko prisotna tudi desetletje pred razvojem tresenja. Kot poroča Express, gre za stanje, pri katerem oseba med spanjem izvaja nenadzorovane gibe, kot so sunkoviti udarci, brcanje ali nenadni gibi rok. Ti gibi se pojavijo v fazi sanjanja, ko bi moralo biti telo sicer popolnoma sproščeno.

icon-expand Parkinsonova bolezen FOTO: Dreamstime

Ta motnja, ki jo strokovnjaki opisujejo kot vedenjsko motnjo spanja v fazi hitrega gibanja oči, je pogosto prvi znak, da se v možganih dogajajo spremembe, povezane s Parkinsonovo boleznijo. Ker se pojavi tako zgodaj, jo mnogi bolniki in njihovi partnerji sprva pripišejo stresu, nočnim moram ali utrujenosti.

Zakaj je ta simptom tako pomemben?

Ta motnja spanja je eden najzanesljivejših zgodnjih pokazateljev, saj se pojavlja pri velikem deležu ljudi, ki kasneje razvijejo Parkinsonovo bolezen. Gre za spremembo, ki kaže na motnje v delovanju možganskih struktur, odgovornih za nadzor gibanja in mišičnega tonusa med spanjem. Strokovnjaki poudarjajo, da se ta simptom pogosto pojavi mnogo prej kot tresenje, togost ali upočasnjeno gibanje, zato je lahko dragocen pokazatelj za zgodnje prepoznavanje bolezni. Zgodnje prepoznavanje pa omogoča hitrejše ukrepanje, boljše spremljanje in pravočasno uvedbo terapij, ki lahko upočasnijo napredovanje bolezni.

Kako prepoznati spremembe in kdaj poiskati pomoč

Strokovnjaki opozarjajo, da je treba biti pozoren na ponavljajoče se nenadzorovane gibe med spanjem, še posebej, če se pojavljajo redno in so dovolj močni, da prebudijo osebo ali partnerja. Kot poroča Express, se lahko pojavijo tudi glasni zvoki, kot so kričanje ali govorjenje med spanjem, kar dodatno kaže na motnjo v fazi sanjanja.

Zakaj je zgodnje ukrepanje ključno

Čeprav ta simptom sam po sebi ne pomeni, da bo oseba zagotovo razvila Parkinsonovo bolezen, strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno, da ga ne ignorirate. Zgodnja diagnostika omogoča boljše spremljanje nevrološkega stanja in pravočasno obravnavo drugih dejavnikov tveganja. Zgodnje prepoznavanje sprememb lahko pomaga pri načrtovanju zdravljenja in izboljšanju kakovosti življenja.

Parkinsonova bolezen se pogosto razvija počasi in neopazno, zato je prepoznavanje zgodnjih znakov izjemno pomembno. Motnje spanja, ki se pojavijo več let pred tresenjem, so eden najpomembnejših opozorilnih znakov, ki jih ne smete prezreti. Če opazite nenavadne gibe med spanjem ali druge spremembe, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, saj lahko pravočasna obravnava pomembno vpliva na potek bolezni. Ozaveščanje o teh zgodnjih znakih je ključno za boljše razumevanje Parkinsonove bolezni in za pravočasno ukrepanje.